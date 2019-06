PSV wil over elf jaar de derde ster voor het dertigste kampioenschap op het shirt hebben en hoopt dan tot de beste 32 clubs van Europa te behoren. Algemeen directeur Toon Gerbrands presenteerde dinsdag Visie 2030, het strategisch plan van de Eindhovense club.

Samenvatting PSV investeert in jeugd en innovatie.

Club speelt ook in 2030 nog in Philips Stadion, dat mogelijk met maximaal vijfduizend plaatsen wordt uitgebreid.

PSV ziet onstaan Europese 'superclubs' als kans.

"De jeugdopleiding wordt een van de hoekstenen van onze toekomstplannen", zei Gerbrands op trainingscomplex De Herdgang. Daar wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw van het complex, waarmee zo'n 10 miljoen euro gemoeid is.

PSV wil zich nog meer gaan richten op jeugdspelers en jonge profs. Het jaarbudget van de jeugdacademie bedraagt 9 miljoen euro. Op het vernieuwde trainingscomplex kunnen zij met de modernste methodes werken aan hun voetbaltoekomst.

"In Europa zijn de laatste jaren een aantal steenrijke 'superclubs' ontstaan, waar het alleen draait om presteren en waar voor opleiden geen plaats is", ziet Gerbrands. "Daar willen wij een rol spelen, zonder onze afhankelijkheid te verliezen. We willen geen satellietclub worden."

Op 2 augustus wordt het complex opgeleverd, maar daarmee is de vernieuwingsdrang bij PSV nog niet gestild. Er zijn al plannen om over drie of vier jaar te beginnen met de aanleg van een sportsciencecentre op De Herdgang.

Bouwwerkzaamheden op De Herdgang, waarmee zo'n 10 miljoen euro gemoeid is. (Foto: Pro Shots)

PSV-directie doet in Boston inspiratie op

Gerbrands en de overige directieleden van PSV hebben zich de afgelopen anderhalf jaar beziggehouden met Visie 2030. Ze bezochten onder meer honkbalclub Boston Red Sox en Tripadvisor in de Verenigde Staren om ideeën op te doen voor hoe PSV in de toekomst zo goed mogelijk kan presteren. Gebrands: "We zijn daar op ideeënsafari geweest. Boston is Eindhoven in het groot als het gaat om innovatie."

"We lopen er in Eindhoven niet zo vaak mee te koop, maar in de 21e eeuw zijn de helft van de kampioenschappen door PSV gewonnen", vertelt Gerbrands. "Terwijl we niet het meeste geld hadden, maar vaak wel de goede keuzes maakten."

"We zitten al op de goede weg en hebben vooral gekeken waar nog meer kansen liggen voor de periode tot 2030. We willen op weg naar de derde kampioensster op het shirt voor de dertigste landstitel, nu hebben we er 24."

"En we willen bij de beste 32 clubs van Europa gaan horen. Dat is cruciaal, omdat de competitieopzet van de Champions League en Europa League in 2023 mogelijk veranderd worden. Daar willen we bij horen."

Gerbrands beseft dat PSV financieel niet is opgewassen tegen de vijftien rijkste clubs van Europa en mikt op de plaatsen 16 tot 32. "Maar zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat we ons budget verdubbelen, zijn die clubs nog rijker dan wij. We zullen dus slim moeten zijn."

De vier kansen die PSV ziet 1: Ontstaan van steenrijke Europese 'superclubs', waar het alleen draait om presteren.

2: Opkomst van technologie in de sport.

3: Innovatie.

4: 'Entertainmentrevolutie'.

Toon Gerbrands op De Herdgang. (Foto: Pro Shots)

'PSV heeft altijd vooropgelopen en dat willen we blijven doen'

PSV heeft daarbij vier kansen gesignaleerd. Daarnaast is de club met vier projecten gestart, waarmee PSV in de toekomst wil groeien.

Gerbrands stelt dat PSV ook in 2030 nog in het Philips Stadion zal spelen. Andere opties zijn wel onderzocht, maar de kosten van nieuwbouw wegen niet op tegen de verwachte omzetgroei.

Wel is het mogelijk om de capaciteit van het stadion in de toekomst met 5.000 plekken uit te breiden naar 40.000. PSV is met de gemeente Eindhoven in overleg of de club een rol kan spelen in de geplande komst van een groot congrescentrum in de stad.

PSV begint dinsdag met de eerste training aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Woensdag is de loting voor de tweede voorronde van de Champions League, waarvan op 23 of 24 juli de eerste wedstrijd wordt gespeeld.