Almere City heeft dinsdag Robert Molenaar aangesteld als trainer voor volgend seizoen. Daar tegenover staat het vertrek van technisch directeur Robert Maaskant, die trainer wordt van VVV-Venlo wordt.

De vijftigjarige Molenaar tekent een contract tot medio 2021 bij Almere City, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Hij was vorig seizoen nog trainer van competitiegenoot Roda JC, maar werd daar in maart ontslagen.

"Ik ben heel blij om mijn trainerscarrière bij Almere City te vervolgen", zegt Molenaar op de site van de Eerste Divisie-club. "Almere City moest opgebouwd worden en had daardoor soms het imago van 'Klein Duimpje', maar dat beeld is totaal veranderd. De resultaten in de afgelopen seizoenen spreken wat dat betreft tot de verbeelding."

"De gesprekken die ik heb gevoerd met de directie hebben mij nog meer overtuigd dat dit een club naar mijn hart is. Almere City wil verder professionaliseren en in de komende jaren de stap naar de Eredivisie maken. Ik kan niet wachten om daar mijn steentje aan bij te dragen."

Molenaar, die tussen 2015 en 2017 coach was van FC Volendam en daarna bij Roda tekende, is bij Almere City de opvolger van Ole Tobiasen. De Deen nam de honneurs waar bij de club uit Flevoland, nadat trainer Michele Santoni in maart werd ontslagen.

Maaskant naar VVV-Venlo

Almere City, dat vorige maand strandde in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie, bevestigde dinsdag ook het vertrek van technisch directeur Maaskant. De geboren Schiedammer wordt bij VVV de opvolger van de naar Al-Whada vertrokken trainer Maurice Steijn.

Maaskant begon in maart 2018 als technisch directeur bij Almere. Het was voor het eerst dat de voormalige coach van onder meer RBC, NAC Breda, Wisla Krakow en FC Groningen bij een club werkzaam was als directeur.