Michel Platini is dinsdagochtend opgepakt in Frankrijk. De arrestatie van de voormalige topvoetballer en voorzitter van de Europese bond UEFA komt voort uit een onderzoek naar corruptie bij de toewijzing van het WK van 2022 aan Qatar.

Volgens de Franse onderzoekssite Mediapart is Platini vastgezet in het pand van de anticorruptie-eenheid van justitie in Nanterre, vlak buiten Parijs. Een anonieme official van de Franse justitie bevestigt het nieuws van de arrestatie van Platini aan persbureau AP.

De 63-jarige Fransman heeft publiekelijk toegegeven dat hij in december 2010 bij de stemming voor de toewijzing van het WK van 2022 voor Qatar gekozen heeft.

Het Franse blad France Football meldde ruim twee jaar later dat Platini dat zou hebben gedaan op verzoek van de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy, een aantijging die de voormalige spelmaker altijd ontkend heeft. "Sarkozy heeft me nooit gevraagd om voor Qatar te stemmen. Maar ik wist wel wat goed zou zijn", zei Platini in 2015 tegen AP.

Mediapart bericht dinsdag dat Claude Gueant, de voormalige secretaris-generaal van Sarkozy, ook verhoord wordt door de Franse justitie. Hij zou niet gearresteerd zijn.

Platini, die in 2007 werd aangesteld als voorzitter van de UEFA, werd in 2015 voor acht jaar geschorst door de ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA wegens het ontvangen van een betaling van 1,8 miljoen euro van de toenmalige FIFA-preses Blatter. Die schorsing werd na verschillende beroepszaken teruggebracht naar vier jaar.

France Football publiceerde in 2013 een groot onderzoeksverhaal naar de toewijzing van het WK aan Qatar. (Foto: ANP

FIFA-onderzoek vond geen bewijs voor corruptie

De toewijzing van het WK van 2022 aan Qatar was vanaf het begin controversieel. Niet alleen door het gebrek aan voetbalcultuur en de hitte in het oliestaatje, maar ook doordat er direct beschuldigingen van corruptie kwamen.

Michael Garcia startte in 2012 in opdracht van de FIFA een onderzoek naar mogelijke corruptie bij de toewijzing van de WK's van 2018 (Rusland) en 2022. Na anderhalf jaar concludeerde de Amerikaanse jurist dat er geen harde bewijzen voor corruptie zijn. Wel stuitte hij tijdens zijn onderzoek op veel onregelmatigheden en onverklaarbare zaken rond de bidprocedure van Qatar.

De FIFA bracht in 2014 in eerste instantie alleen een samenvatting van het onderzoeksrapport van Garcia naar buiten. Drie jaar later publiceerde de bond na berichtgeving van de Duitse krant Bild alsnog het hele rapport van 430 pagina's.

De FIFA zag in het onderzoeksrapport geen aanleiding om de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022 over te doen. Garcia kon zich niet vinden in de conclusies die de FIFA op basis van zijn rapport trok en legde zijn functie als hoofdonderzoeker van de bond in december 2014 neer.

Michael Garcia. (Foto: ANP)

Fransen kijken al enige tijd naar rol Platini

De Zwitserse justitie startte in 2015 een onderzoek naar de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022. Een jaar later zei Eliane Houlette, een Franse officier van justitie, dat haar land een grootscheeps onderzoek wilde doen naar de toewijzing van het WK van 2022 aan Qatar.

Houlette noemde de rol van Platini bij de toewijzing drie jaar geleden al mogelijk cruciaal, onder meer omdat na de verkiezing de zoon van de voormalige topvoetballer een mooie functie bij een investeringsmaatschappij uit Qatar kreeg.

Het organisatiecomité van het WK van 2022 heeft altijd ontkend dat Qatar de regels heeft overtreden bij de bidprocedure.

Het WK in Qatar wordt gehouden van 21 november tot en met 18 december 2022. Door de hitte in het oliestaatje kan er niet in de zomer gespeeld worden, waardoor het wereldkampioenschap voor het eerst in de winter georganiseerd zal worden.

De toenmalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter maakte op 2 december 2010 bekend dat het WK van 2022 naar Qatar gaat. (Foto: ANP)