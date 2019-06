Ibrahim Afellay keert na 8,5 jaar terug in de A-selectie van PSV. De 33-jarige middenvelder heeft een contract voor een jaar getekend bij de Eindhovenaren, waar hij al enige tijd aan zijn herstel werkte.

"Na jaren met veel tegenslag is het hartstikke mooi om juist bij PSV deze kans te krijgen", zegt Afellay dinsdag op de clubsite. "Ik heb hier vijftien jaar van mijn leven doorgebracht en de mentaliteit die hier heerst past bij mij. In de voorbije maanden heb ik dat weer ervaren. Het voelt goed om hier weer aan de slag te gaan."

Afellay, die de jeugdopleiding van PSV doorliep en tussen 2004 en 2011 in de hoofdmacht speelde, keerde in maart al terug in Eindhoven. PSV bood hem de mogelijkheid om onder begeleiding van een fysiotherapeut verder te werken aan zijn herstel van een zware kwetsuur aan zijn knie.

De geboren Utrechter, die van 2015 tot begin dit jaar onder contract stond bij Stoke City, werd de laatste seizoenen sowieso geplaagd door blessureleed. Hij speelde sinds 30 december 2017 geen wedstrijd meer door knieproblemen.

'Ibi is na zware tijd fysiek weer in orde'

Zijn revalidatie bij PSV verliep de afgelopen maanden voorspoedig en Afellay deed ook al mee aan de groepstraining van PSV onder 19 jaar. Daar maakte hij genoeg indruk om een eenjarig contract - met de optie op nog een seizoen - af te dwingen bij de 24-voudig landskampioen.

"Ibi heeft een hele zware tijd achter de rug, maar is inmiddels fysiek weer in orde", vertelt technisch manager John de Jong. "Hij is een van ons en nog steeds een voetballer met veel kwaliteiten. Het is dus logisch dat wij hem deze kans bieden. We hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken."

Ook trainer Mark van Bommel is blij dat hij volgend seizoen kan beschikken over Afellay, die dinsdag de medische keuring ondergaat en woensdag voor het eerst zal meetrainen met de A-selectie. PSV staat dinsdag al voor het eerst op het trainingsveld in aanloop naar het nieuwe seizoen.

"Ibi heeft als speler bepaalde eigenschappen die iedere trainer graag in zijn selectie heeft", zegt Van Bommel. "Hij brengt daarnaast een flinke dosis ervaring met zich mee. Natuurlijk, hij heeft lang niet gespeeld. Dat weten we en daar houden we rekening mee. We gaan op een verantwoorde manier met hem aan het werk."

Afellay stond de laatste jaren onder contract bij Stoke City. (Foto: Pro Shots)

Afellay speelde in vier buitenlandse competities

Afellay speelde tussen 2004 en 2011 al 217 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij 39 keer scoorde. In zeven jaar tijd veroverde de 53-voudig Oranje-international vier landstitels, twee KNVB-bekers en een Johan Cruijff Schaal met de Brabantse club.

In januari 2011 dwong Afellay een transfer af naar FC Barcelona, maar daar belandde hij snel op de bank. De middenvelder, die ook regelmatig als vleugelspeler werd ingezet, speelde slechts 35 officiële wedstrijden voor de Catalaanse club en werd twee keer uitgeleend.

Na huurperiodes bij Schalke 04 (2012/2013) en Olympiakos (2014/2015) tekende Afellay in de zomer 2015 transfervrij bij Stoke City, destijds nog een Premier League-club. In zijn eerste seizoen bij Stoke kwam Afellay tot 31 competitieduels (twee goals); daarna stond hij vooral aan de kant door blessureleed.