Angeliño staat op het punt om PSV te verlaten en terug te keren bij Manchester City. De regerend kampioen van Engeland maakt naar verluidt gebruik van de terugkoopclausule in het contract van de 22-jarige linksback.

Volgens het Eindhovens Dagblad is de overgang van Angeliño zo goed als rond en ontvangt PSV 12 miljoen euro voor de Spanjaard, die na één seizoen dus alweer vertrekt bij de Eindhovenaren.

PSV nam Angeliño in de zomer van 2018 voor iets meer dan 5 miljoen euro over van Manchester City, waar de vleugelverdediger al sinds 2014 onder contract stond. De 'Citizens' wilden alleen tot verkoop overgaan als ze de mogelijkheid zouden hebben om Angeliño voor een vast bedrag terug te halen, wat nu dus lijkt te gebeuren.

Voor PSV is het naderende vertrek van Angeliño een forse aderlating. De linksback, die in zijn eerste seizoen direct uitgroeide tot vaste kracht, speelde afgelopen seizoen alle duels in de Champions League en de Eredivisie en werd geen enkele keer gewisseld.

Niet alleen in defensief opzicht was hij belangrijk. Met een doelpunt en liefst twaalf assists in 43 officiële duels had Angeliño ook een belangrijke bijdrage aan de doelpuntenproductie van PSV, waarmee hij afgelopen seizoen wel naast de prijzen greep. De ploeg van trainer Mark van Bommel eindigde in de competitie als tweede achter Ajax en werd in de TOTO KNVB Beker vroeg uitgeschakeld.

Angeliño was in zijn eerste seizoen bij PSV goed voor twaalf assists. (Foto: Pro Shots)

Angeliño wacht nog op eerste duel voor City

Hoewel Angeliño al in 2014 een contract bij City tekende, speelde hij nog geen enkel duel voor de topclub in de Premier League. Hij werd achtereenvolgens verhuurd aan New York City, FC Girona, Mallorca en NAC Breda.

Gedurende zijn periode bij NAC in het seizoen 2017/2018 speelde Angeliño zich in de kijker bij PSV. Ook bij de Brabanders speelde hij alle 34 Eredivisie-wedstrijden en werd hij geen enkele keer gewisseld.

Het lijkt er op dit moment op dat Manchester City Angeliño bij de A-selectie wil houden en niet nog een keer gaat verhuren. In dat geval kan de voormalig jeugdinternational van Spanje zich op gaan maken voor de Champions League.

City werd afgelopen seizoen na een zinderende titelstrijd met Liverpool voor het tweede jaar op rij kampioen van Engeland. In de Champions League strandde de ploeg van manager Josep Guardiola al in de kwartfinales.