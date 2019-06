Curaçao heeft maandagavond (plaatselijke tijd) zijn openingswedstrijd op de Gold Cup met 1-0 verloren van El Salvador. Op de Copa América won titelverdediger Chili eenvoudig met 4-0 van Japan.

Curaçao en El Salvador ontmoetten elkaar op Independence Park, in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston. Jamaica organiseert de Gold Cup dit jaar samen met de Verenigde Staten en Costa Rica.

Nelson Bonilla kroonde zich tot matchwinner namens El Salvador. Op aangeven van Oscar Ceren maakte de spits in de blessuretijd van de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd.

Namens Curaçao kwamen veel (voormalig) spelers uit de Eredivisie in actie. Zo stonden PSV-keeper Eloy Room, verdedigers Cuco Martina (Feyenoord) en Daryll Lachman (PEC Zwolle), middenvelder Leandro Bacuna (ex-FC Groningen) en aanvallers Elson Hooi (ADO Den Haag) en Charlison Benschop (De Graafschap) aan de aftrap. In de slotfase viel ook FC Emmen-spits Jafar Arias nog in.

Tweede deelname Curaçao aan Gold Cup

Curaçao doet voor de tweede keer mee aan de Gold Cup. In 2017 plaatste het eiland zich voor het eerst voor het kampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben. Toen bleef het na drie nederlagen in de groepsfase steken.

Door de zege gaat El Salvador aan de leiding in groep C. Jamaica en Honduras zijn de andere twee landen in de poule. De beste twee landen in de groep plaatsen zich voor de knock-outfase.

ADO Den Haag-aanvaller Elson Hooi in actie namens Curaçao tegen El Salvador. (Foto: ANP)

Titelhouder Chili zet gastdeelnemer Japan ruim opzij in Copa América

Dankzij een ruime 4-0-overwinning op Japan is titelverdediger Chili goed begonnen aan de jacht op de derde Copa América-titel op rij.

Erick Pulgar opende een paar minuten voor rust de score door krachtig een corner van Aranguiz binnen te koppen. Na rust nam Chili via twee goals van Eduardo Vargas en tussendoor een van Alexis Sánchez ruim afstand van de Aziaten.

Japan, dat net als Qatar op uitnodiging deelneemt aan het toernooi, had in het eerste duel tijdens de tweede deelname weinig in te brengen. De Aziaten, die FC Groningen-speler Ritsu Doan hebben thuisgelaten, deden eerder in 1999 mee aan de Copa Amérca en strandde toen in de groepsfase.

Chili won de afgelopen twee edities van het Zuid-Amerikaanse kampioenschap, in 2015 en 2016. Beide keren werd Uruguay in de finale verslagen.

Alexis Sánchez tekent namens Chili voor de derde treffer tegen Japan. (Foto: ANP)