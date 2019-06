AS Roma heeft met teleurstelling en verbazing kennisgenomen van het vertrek van Francesco Totti. De clubicoon vertrok maandag met slaande deuren bij de Italiaanse topploeg.

De 42-jarige oud-aanvoerder van de club zat de afgelopen twee jaar in de directie van Roma, nadat hij eerder vanaf 1989 voor Roma had gespeeld.

Totti schreef in een emotionele open brief dat hij zich opzijgeschoven voelt. Volgens de voormalig aanvaller willen de Amerikaanse eigenaren, onder leiding van James Pallotta, hem niet als technisch directeur, waardoor hij zich genoodzaakt voelt om te vertrekken.

"Er zijn de afgelopen jaren veel beloftes gedaan en die zijn allemaal niet nagekomen", stelde Totti. "Ze wisten wat ik wilde, maar het werd me wel duidelijk dat ze me niet wilden hebben bij de club. Ik was nooit onderdeel van dit project, zeker niet op technisch gebied."

Totti was sinds 1989 actief bij AS Roma. (Foto: Pro Shots)

'Totti wel degelijk technische rol aangeboden'

De lezing van Roma is volledig anders. Volgens de clubleiding is Totti wel degelijk de functie van technisch directeur aangeboden, na het vertrek van de vorige directeur Monchi.

"We waren in afwachting van zijn antwoord. We zijn dan ook zeer teleurgesteld dat hij vertrokken is en de positie niet aanneemt", schrijft de clubleiding op de eigen website. "We geloofden erin dat hij in zijn nieuwe rol zou kunnen groeien. Hij zou van ons de volledige steun hebben gekregen in dat proces."

Roma omschrijft de kritiek van Totti, die aangaf alleen terug te willen keren onder een nieuwe eigenaar, als "fantasierijk en ver van de werkelijkheid". "We hopen dat dit niet een mogelijke anticipatie is geweest op een overname van de club. De investeerders hebben geen enkele intentie om Roma te verkopen. Nu niet en niet in de toekomst."

Sportief heeft Roma, waar Justin Kluivert en Rick Karsdorp onder contract staan, een moeizaam jaar achter de rug. De ploeg eindigde als zesde in de Serie A.