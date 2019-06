Pelle van Amersfoort verruilt sc Heerenveen transfervrij voor het Poolse Cracovia. FC Emmen heeft maandag met Michal Kolar juist een versterking gehaald uit Polen.

Van Amersfoort heeft voor drie jaar getekend bij Cracovia, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde in de Poolse Ekstraklasa.

De 23-jarige Van Amersfoort was transfervrij op te halen, nadat hij zijn aflopende contract niet wilde verlengen. Hij zinspeelde op een buitenlands avontuur en heeft dat nu in Polen gevonden.

De geboren Noord-Hollander maakte in het seizoen 2014/2015 zijn debuut in Friesland. Hij werd daarna een jaar verhuurd aan Almere City FC. Na zijn terugkeer pendelde Van Amersfoort vaak heen en weer tussen de basis en de bank. Afgelopen seizoen kwam hij tot 4 doelpunten in 24 Eredivisie-wedstrijden.

De Friezen staan voor een flinke renovatie, want eerder vertrokken onder anderen Kik Pierie (Ajax) en Morten Thorsby (Sampdoria) al. Stijn Schaars stopte er na afgelopen seizoen mee, terwijl huurling Sam Lammers is teruggekeerd naar PSV.

FC Emmen haalt Kroatische spits

FC Emmen haalde met Kolar een nieuwe spits. De 24-jarige Kroaat kom tover van het Poolse Wisla Kraków, waar hij in het afgelopen seizoen de clubtopscorer was met 12 doelpunten in 26 competitiewedstrijden.

De aanvalsleider speelde sinds 2017 voor de nummer negen van de Ekstraklase en was in het verleden verder alleen actief in zijn vaderland, bij Inter Zapresic, Lokomotiva Zagreb en Sesvete.

Kolar, die de jeugdopleiding doorliep van Dinamo Zagreb maar niet het eerste elftal haalde, staat te popelen om te beginnen bij FC Emmen, waarvoor hij voor twee jaar heeft getekend en er eventueel een derde jaar aan kan vastplakken.

"De Nederlandse competitie spreekt me aan, net als het verhaal van FC Emmen. Ik kijk ernaar uit om in een vol stadion met doelpunten en assists belangrijk te zijn voor de club", zegt hij op de site van de club.

Kolar is de tweede nieuweling van FC Emmen en ook nog eens de tweede uit de Poolse competitie. De Drenten legden eerder doelman Matthias Hamrol vast van Korona Kielce.