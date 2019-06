FC Emmen heeft zich maandag versterkt met Marko Kolar. De 24-jarige Kroatische spits komt over van het Poolse Wisla Kraków.

Kolar was in het afgelopen seizoen de clubtopscorer van Wisla Kraków, dat als negende eindigde in de Ekstraklasa. Hij maakte 12 doelpunten in 26 competitiewedstrijden.

De aanvalsleider speelde sinds 2017 voor Wisla Kraków en was in het verleden verder alleen actief in zijn vaderland, bij Inter Zapresic, Lokomotiva Zagreb en Sesvete.

Kolar, die de jeugdopleiding doorliep van Dinamo Zagreb maar niet het eerste elftal haalde, staat te popelen om te beginnen bij FC Emmen, waarvoor hij voor twee jaar heeft getekend en er eventueel een derde jaar aan kan vastplakken.

"De Nederlandse competitie spreekt me aan, net als het verhaal van FC Emmen. Ik kijk ernaar uit om in een vol stadion met doelpunten en assists belangrijk te zijn voor de club", zegt hij op de site van de club.

Kolar tweede nieuweling van FC Emmen

Kolar is de tweede nieuweling van FC Emmen en ook nog eens de tweede uit de Poolse competitie. De Drenten legden eerder doelman Matthias Hamrol vast van Korona Kielce.

FC Emmen raakte al wel flink wat spelers kwijt, onder wie doelman Kjell Scherpen (Ajax) en Caner Cavlan (Austria Wien).

De ploeg van trainer Dick Lukkien begint het nieuwe seizoen op zaterdag 3 augustus met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

FC Emmen presteerde afgelopen seizoen boven verwachting in de Eredivisie. De promovendus werd veertiende en handhaafde zich daarmee knap op het hoogste niveau.