Clubicoon Francesco Totti heeft zijn ontslag aangeboden bij AS Roma. De 42-jarige oud-aanvaller, die dertig jaar aan de club verbonden was, zat de afgelopen twee jaar in de directie bij de Romeinen.

"Ik heb een mail gestuurd om iets te melden dat ondenkbaar leek: ik heb mijn ontslag aangeboden", zei een emotionele Totti maandag op een speciaal belegde persconferentie. "Ik hoopte dat het niet nodig zou zijn, maar nu is het toch zover."

"Het is heel pijnlijk, maar gezien de omstandigheden is dit de enige juiste beslissing, zeker omdat ik nooit de kans zou krijgen om in de technische leiding van de club te komen. Ik heb er lang over nagedacht. Laten we zeggen dat het niet mijn fout is dat ik deze beslissing heb moeten nemen."

Totti kwam in 1989 in de jeugdopleiding bij Roma. Drie jaar later debuteerde hij op zestienjarige leeftijd in het eerste team van de 'Giallorossi'. De 58-voudig Italiaans international groeide in 25 jaar bij AS Roma uit tot een legende en de clubtopscorer aller tijden (250 competitiegoals).

In 2017 stopte Totti, waarna hij als ambassadeur direct in de directie kwam van 'zijn' club. Volgens Italiaanse media zou de voormalig spelmaker recent zijn gevraagd om technisch directeur te worden, maar wees hij dat aanbod af omdat hij naar zijn gevoel amper invloed had of zou krijgen.

"Dit is nog veel erger dan stoppen als speler", aldus Totti. "Roma verlaten voelt als sterven. Ik heb het gevoel dat het beter zou zijn als ik dood zou gaan."

Er was veel aandacht voor de persconferentie van Totti. (Foto: Pro Shots)

'Ze willen Romeinen aan de kant schuiven'

Roma kwam acht jaar geleden in handen van de geboren Amerikaan James Pallotta. De 61-jarige miljardair is sinds 2012 de voorzitter van de club. Totti maakte er maandag geen geheim van dat zijn band met Pallotta en diens invloedrijke adviseur Franco Baldini erg slecht is.

"De belangrijkste focus van bepaalde mensen is om Romeinen uit de club weg te krijgen", stelde de wereldkampioen van 2006. "Sinds de Amerikanen hier gekomen zijn, hebben ze er alles aan gedaan om ons aan de kant te schuiven. Dat is wat ze wilden en uiteindelijk is het ze gelukt."

Volgens Totti zou hij alleen terug kunnen keren bij Roma als er een nieuwe eigenaar komt. "Er zijn de afgelopen jaren veel beloftes gedaan en die zijn allemaal niet nagekomen. Ze wisten wat ik wilde, maar het werd me wel duidelijk dat ze me niet wilden hebben bij de club. Ik was nooit onderdeel van dit project, zeker niet op technisch gebied."

Roma, de club van de Nederlanders Justin Kluivert en Rick Karsdorp, kende een teleurstellend seizoen met de zesde plaats in de Serie A. De slechte resultaten zorgden in maart voor het ontslag van trainer Eusebio Di Francesco. Vorige week stelde de club de Portugees Paulo Fonseca aan als coach voor komend seizoen.

Totti is de tweede clubicoon in korte tijd die afscheid neemt van Roma. In mei werd bekend dat middenvelder Daniele De Rossi na achttien jaar vertrekt bij de club.

James Pallotta (rechts) in 2017 bij het afscheid van Francesco Totti als speler. (Foto: Pro Shots)