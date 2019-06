Ajacied Daley Sinkgraven heeft zijn transfer naar Bayer Leverkusen maandag afgerond. De linksback tekent voor vier jaar bij de Bundesliga-club, die het eerder met Ajax eens was geworden over de transfersom.

Met de overgang is naar verluidt een bedrag van ongeveer 5 miljoen euro gemoeid. Het contract van de 23-jarige Sinkgraven bij Ajax liep nog door tot medio 2020, maar hij kon in Amsterdam de laatste jaren - mede door veelvuldig blessureleed - niet rekenen op een basisplaats.

De transfer betekent een hereniging betekenen tussen Sinkgraven en Peter Bosz, de trainer van Leverkusen is. In het seizoen 2016/2017 stond Bosz nog voor de groep bij Ajax.

Het is geen geheim dat de geboren Apeldoorner gecharmeerd is van Sinkgraven. Bosz was de eerste coach die de geboren Drent niet als middenvelder, maar als vleugelverdediger gebruikte. Begin dit jaar sprak hij bij Inside Ajax nog de verwachting uit dat Sinkgraven als linksback de wereldtop kan halen.

Sinkgraven geplaagd door blessures

Sinkgraven begon zijn loopbaan bij sc Heerenveen, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Hij kwam tot 38 officiële wedstrijden voor de Friezen en speelde zich in 2014 in de kijker van Ajax, dat hem na een mislukte poging in die zomer enkele maanden later (januari 2015) alsnog naar Amsterdam haalde.

Zijn periode bij Ajax werd getekend door blessures. In zijn eerste volledige seizoen kwam Sinkgraven tot slechts zestien optredens in de Eredivisie. In het seizoen onder Bosz kon hij als linksback doorgaans wel rekenen op een basisplaats, maar miste hij de nodige wedstrijden door blessures aan de knie en de enkel.

Door een zware knieblessure miste Sinkgraven bovendien een groot deel van het seizoen 2017/2018 en bijna de gehele eerste helft van vorig seizoen. Hij maakte in december 2018 zijn rentree en deed zelfs nog mee in de Champions League-duels met Juventus en Tottenham Hotspur, maar kiest na 86 officiële duels en twee prijzen (landstitel en beker dit seizoen) in 4,5 jaar voor een buitenlands avontuur.

Bij Leverkusen is Sinkgraven, die in Amsterdam op de linksbackpositie concurrentie had van Nicolás Tagliafico, verzekerd van Champions League-voetbal. 'Die Werkself' eindigde het afgelopen seizoen op de vierde plek in de Bundesliga, wat genoeg was om zich te plaatsen voor de groepsfase van het miljoenenbal.