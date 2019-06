Bondscoach Remko Bicentini van Curaçao kreeg in aanloop naar de Gold Cup diverse afmeldingen, maar de geboren Nijmegenaar heeft goede hoop dat zijn elftal kan verrassen op het kampioenschap voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en de Caribbean.

"Onze doelstelling is om de volgende ronde te halen", zegt Bicentini een dag voor de eerste wedstrijd van Curaçao in gesprek met FOX Sports. "De eerste wedstrijd zal daar heel belangrijk in worden. De ploeg barst van het zelfvertrouwen. We willen die volgende fase gewoon bereiken en daar gaan we voor."

Curaçao wil het in ieder geval beter doen dan in 2017, toen het eiland voor het eerst meedeed aan de Gold Cup. De ploeg van Bicentini ging in alle drie de groepswedstrijden ten onder en werd roemloos uitgeschakeld.

"We hebben het daar wel goed gedaan, maar de routine die nodig is om grote toernooien te spelen ontbrak", blikt Bicentini terug. "Nu we hier voor de tweede keer zijn, denk ik dat we van een andere waarde zijn. We hebben geleerd van de vorige keer en ik weet eigenlijk wel zeker dat het nu beter zal gaan."

De selectie van Curaçao bestaat voor een groot deel uit spelers die op het eiland zelf, in de Eredivisie, de Eerste Divisie of in de top van het amateurvoetbal in Nederland spelen. Enkele bekende namen zijn Eloy Room, Daryl Lachman, Cuco Martina, Charlison Benschop en Jafar Arias.

Meerdere spelers niet beschikbaar

In aanloop naar de Gold Cup kreeg de bondscoach wel meerdere tegenvallers te verwerken. Zo werd topscorer Rangelo Janga niet vrijgegeven door zijn club FC Astana en zal Brandley Kuwas niet meedoen, omdat de oud-speler van Heracles Almelo anders geen vakantie zou hebben voordat hij bij Al Nasr aan de slag gaat.

"Je hebt te maken met een FIFA-kalender en ik heb spelers in mijn selectie die in bepaalde landen spelen waar de competitie gewoon doorloopt", verklaart Bicentini. "Clubs mogen dan zelf bepalen om een speler vrij te geven of niet en dat heeft er jammer genoeg voor gezorgd dat er een paar jongens zijn afgevallen."

Curaçao begint de Gold Cup in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) met een wedstrijd tegen El Salvador in het Jamaicaanse Kingston. Jamaica, net als de VS en Costa Rica gastheer, en Honduras zijn de andere tegenstanders in groep C.

In totaal zijn er vier poules en alleen de nummers één en twee van de groep plaatsen zich voor de knock-outfase. De finale wordt op 7 juli in Chicago gespeeld.