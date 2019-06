Recordwinnaar Uruguay is de Copa América in Brazilië zondagavond (lokale tijd) gestart met een ruime 4-0-zege op Ecuador. Gastdeelnemer Qatar, gastheer van het WK 2022, hield een punt over aan het duel met Paraguay (2-2).

Voormalig Ajax-spelers Nicolás Lodeiro en Luis Suárez vertolkten een hoofdrol in het Estádio Governador Magalhães Pinto in Belo Horizonte. Lodeiro opende op aangeven van Suárez al na zes minuten de score, nadat hij de bal over twee verdedigers heen wipte.

Ecuador kwam halverwege de eerste helft met tien man te staan. José Quinteros kreeg in eerste instantie geel na een luchtduel met Lodeiro. Op aangeven van de VAR toonde arbiter Anderson Daronco de vleugelverdediger alsnog de rode kaart voor een elleboogstoot.

Uruguay had met de voorsprong en overtalsituatie vervolgens weinig meer te vrezen van Ecuador en liep nog voor rust uit naar 3-0. Edinson Cavani volleerde fraai binnen na terugkoppen van Diego Godín en Suárez tikte raak na doorkoppen van Martín Cáceres. Bij beide goals legde Lodeiro de bal op het hoofd van de assistgever.

Uruguay neemt na rust gas terug

In de tweede helft vond Uruguay het wel best en speelde het de wedstrijd rustig uit. Na ruim een uur kwam PSV'er Gastón Pereiro nog binnen de lijnen. Hij zag een kwartier later hoe centrale verdediger Arturo Mina met een eigen goal de 4-0-eindstand bepaalde.

Uruguay, dat met vijftien eindzeges recordhouder is op de Copa América, gaat door de ruime zege aan de leiding in groep C. In de nacht van maandag op dinsdag spelen de twee andere ploegen in de poule, titelhouder Chili en gastdeelnemer Japan, nog tegen elkaar.

Nicolás Lodeiro (nr. 7) wordt gefeliciteerd met zijn openingstreffer door zijn ploeggenoten. (Foto: Pro Shots)

Qatar pakt punt tegen Paraguay bij debuut in Copa

Paraguay kwam in Estádio Maracanã tegen Qatar al na vier minuten op voorsprong. De 36-jarige Óscar Cardozo benutte een penalty na een handsbal van Ró-Ró in het zestienmetergebied.

Tien minuten na rust verdubbelde Derlis González de marge. De aanvaller van Dynamo Kiev haalde van 25 meter uit en schoot de bal prachtig in de rechterhoek.

Qatar raakte hierdoor echter niet van slag en knokte zich halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd via een prachtig gekruld schot van Ali Almoez. Tien minuten later bracht Boualem Khoukhi de stand in evenwicht na een fraaie aanval van de Aziaten.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Qatar, gastheer van het WK 2022, meedoet aan de Copa América. De oliestaat neemt samen met Japan op uitnodiging deel aan het toernooi.

Door het gelijkspel staan Paraguay en Qatar in groep B tweede en derde achter Colombia, dat zaterdag met 2-0 won van Argentinië. De eerste twee ploegen en de twee beste nummers drie plaatsen zich voor de kwartfinales.

Paraguay viert de vroege openingstreffer van Óscar Cardozo. (Foto: Pro Shots)