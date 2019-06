Qatar heeft een punt overgehouden aan zijn debuutwedstrijd op de Copa América. Het gastland van het WK van 2022 speelde in Rio de Janeiro met 2-2 gelijk tegen Paraguay.

Paraguay kwam in Estádio Maracanã al na vier minuten op voorsprong. De 36-jarige Óscar Cardozo benutte een penalty na een handsbal van Ró-Ró in het zestienmetergebied.

Tien minuten na rust verdubbelde Derlis González de marge. De aanvaller van Dynamo Kiev haalde van 25 meter uit en schoot de bal prachtig in de rechterhoek.

Qatar raakte hierdoor echter niet van slag en knokte zich halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd via een prachtig gekruld schot van Ali Almoez. Tien minuten later bracht Boualem Khoukhi de stand in evenwicht na een fraaie aanval van de Aziaten.

Paraguay viert de vroege openingstreffer van Óscar Cardozo. (Foto: Pro Shots)

Qatar doet op uitnodiging mee aan Copa América

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Qatar meedoet aan de Copa América. De oliestaat neemt samen met Japan op uitnodiging deel aan het toernooi.

Door het gelijkspel staan Paraguay en Qatar in groep B tweede en derde achter Colombia, dat zaterdag met 2-0 won van Argentinië. De eerste twee ploegen en de twee beste nummers drie plaatsen zich voor de kwartfinales.

Later op zondag staat in Belo Horizonte de ontmoeting tussen Uruguay en Ecuador op het programma. Die twee landen vormen samen met Chili en Japan groep C.