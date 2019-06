Maurizio Sarri is de nieuwe trainer van Juventus. De zestigjarige Italiaan verlaat Chelsea alweer na één seizoen en tekent een driejarig contract tot de zomer van 2022 in het Allianz Stadium.

Sarri is de opvolger van zijn landgenoot Massimiliano Allegri, die ondanks vijf landstitels in evenzoveel jaren noodgewongen moest vertrekken, omdat de clubleiding het nodig achtte een ander gezicht voor de groep te zetten.

Met Chelsea won Sarri afgelopen seizoen zijn eerste prijs als hoofdtrainer. De 'Blues' waren een maand geleden in de finale van de Europa League in Baku op overtuigende wijze met 4-1 te sterk voor Arsenal.

Sarri bereikte daarnaast met Chelsea de finale van de League Cup (nederlaag na strafschoppen tegen Manchester City) en werd keurig derde in de Premier League, maar desondanks was er ook veel kritiek vanwege zijn defensieve speelwijze.

De geboren Napolitaan was voor zijn tijd bij Chelsea enkel in Italië actief als trainer. Hij klom zich als niet-oud-profvoetballer via de nodige amateurclubs op naar onder meer Empoli en Napoli.

Maurizio Sarri viert samen met de spelers van Chelsea het winnen van de Europa League. (Foto: ANP)

'Maurizio wilde graag terugkeren naar zijn vaderland'

Chelsea benadrukt dat het vooral de wens van Sarri zelf was om te vertrekken uit Londen, waar hij nog voor meerdere jaren vastlag en Juventus dus een transfersom (naar verluidt 7,5 miljoen euro) voor hem diende te betalen.

"In de gesprekken die we met hem voerden na de Europa League-finale, maakte Maurizio duidelijk dat hij heel graag terug wilde keren naar zijn vaderland", zegt directrice Marina Granovskaia.

"Hij had meerdere redenen waarom hij heel graag weer in Italië wilde werken. Het ging onder meer over zijn familie, hij wil ook beter voor zijn ouders kunnen zorgen."

Chelsea zou in oud-speler Frank Lampard de ideale opvolger zien van Sarri. De veertigjarige Engelsman is echter op dit moment nog de manager van Derby County, waarmee hij onlangs promotie misliep naar de Premier League.