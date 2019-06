Lionel Messi en bondscoach Lionel Scaloni blijven strijdbaar na de valse start van Argentinië op de Copa América. 'La Albiceleste' verloor zaterdagavond (lokale tijd) met 2-0 van Colombia en riskeert daardoor een roemloze uitschakeling in Brazilië.

"We hebben allemaal een bitter gevoel overgehouden aan de wedstrijd", zei een balende Messi na het duel in Salvador. "Het wordt moeilijk om deze nederlaag te accepteren, want zo hadden we dit toernooi niet voorgesteld. Maar we moeten hier niet in blijven hangen."

Tweevoudig wereldkampioen Argentinië was lang de bovenliggende partij in de Itaipava Arena Fonte Nova, maar het was Colombia dat in de slotfase de overwinning naar zich toetrok.

Roger Martínez maakte twintig minuten voor tijd de openingstreffer en Duvan Zapata gooide het duel in de 86e minuut op slot, waardoor Colombia voor het eerst in twaalf jaar van Argentinië wist te winnen.

"Het doet pijn dat we hebben verloren, maar we moeten nu weer aan winnen denken", benadrukte Messi. "Er zijn ook positieve aspecten uit deze wedstrijd te halen en daar moeten we ons op focussen. We hebben nog een kans en ik denk dat deze groep klaar is voor die uitdaging."

De teleurstelling was groot bij de spelers van Argentinië. (Foto: Pro Shots)

'Tweede helft was Argentinië-waardig'

Hoewel uitschakeling nog geen feit is, bewees Argentinië zichzelf wel een slechte dienst. De nummers een en twee van groep B - met daarin ook Paraguay en Qatar - plaatsen zich voor de volgende ronde en dat betekent dat de ploeg van bondscoach Scaloni zich geen misstap meer kan veroorloven.

"Het belangrijkste is om ons op de goede zaken te richten en verbeteren wat er niet goed ging", zei de keuzeheer. "In de tweede helft vond ik het team erg goed spelen en creëerden we genoeg kansen. Het was Argentinië-waardig, maar die eerste tegentreffer was een domper."

"Bij elke tegengoal gaat er wel wat mis, maar ik heb geen behoefte om spelers te bekritiseren of de schuld te geven. We hebben als team verloren. Mijn spelers weten heel goed dat het nog niet voorbij is en daar gaat het om."

Het Argentinië van Ajacied Nicolás Tagliafico, die tegen Colombia negentig minuten speelde, vervolgt de Copa América woensdag (lokale tijd) met een wedstrijd tegen Paraguay. In 2015 en 2016 eindigden de Argentijnen het toernooi als tweede.