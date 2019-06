Argentinië is de Copa América zaterdagavond (lokale tijd) in Brazilië begonnen met een 2-0-nederlaag tegen Colombia. Peru, met Feyenoorder Renato Tapia in de basis, bleef steken op 0-0 tegen Venezuela.

De Argentijnen hadden, met Ajax-linksback Nicolás Tagliafico en sterspeler Lionel Messi in de basis, het betere van het spel in de eerste groepswedstrijd. Colombia, met oud-Ajacied Davinson Sanchez centraal achterin, zag echter doelman David Ospina uitgroeien tot man van de wedstrijd.

De keeper van Napoli hield met enkele fraaie reddingen zijn doel schoon en zag zijn landgenoten aan de andere kant uitstekend omspringen met de kansen.

Na zeventig minuten werd de score geopend door Roger Martinez, die na een kwartier was ingevallen voor de geblesseerd geraakte Luis Muriel. De aanvaller sneed naar binnen en joeg de bal in de verre hoek langs keeper Franco Armani.

Vier minuten voor tijd gooide een andere invaller de wedstrijd in het slot. Vijf minuten nadat hij Radamel Falcao had afgelost, stond Duvan Zapata op de juiste plaats om een lage voorzet van Jefferson Lerma binnen te tikken.

In de afgelopen twee edities van de Copa América werd Argentinië nog tweede. Zowel in 2015 als 2016 werd in de finale verloren van Chili. De Argentijnen wisten het toernooi in het verleden veertien keer te winnen.

Feyenoorder Tapia met Peru niet langs Venezuela

Ook Renato Tapia slaagde er met Peru niet in de eerste wedstrijd op de Copa América te winnen. De middenvelder van Feyenoord speelde met zijn land in Porto Alegre met 0-0 gelijk tegen Venezuela.

Christofer González kwam al na zeven minuten tot scoren namens Peru, maar die treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Halverwege de tweede helft vond oud-PSV'er Jefferson Farfán opnieuw het doel namens de Peruanen, maar ook dat doelpunt werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Venezuela speelde het laatste kwartier met tien man door een tweede gele kaart voor verdediger Luis Mago. Peru wist in het vervolg niet te profiteren van de overtalsituatie.

Tapia speelde de hele wedstrijd mee bij Peru, dat achter Brazilië tweede staat in groep A. Het gastland opende het toernooi vrijdag met een 3-0-overwinning op Bolivia.

Chili is titelverdediger op de Copa América en begint het toernooi dinsdag met een wedstrijd tegen Japan, dat op uitnodiging meedoet.

Verdediger Luis Mago van Venezuela wordt uit het veld gestuurd. (Foto: Pro Shots)