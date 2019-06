Jack de Gier gaat voor één jaar aan de slag als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Hij is bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie de opvolger van de naar PEC Zwolle vertrokken John Stegeman.

Go Ahead meldt zaterdag een mondeling akkoord te hebben met De Gier, die zijn contract zal ondertekenen zodra hij terug is van vakantie. De vijftigjarige oud-spits werd afgelopen seizoen ontslagen bij NEC en had eerder Almere City onder zijn hoede.

De Gier speelde in het seizoen 1994/1995 bij Go Ahead en hoopte ooit terug te keren. "Als trainer ga je aan het begin van je loopbaan een globale planning maken", zegt De Gier op de site van Go Ahead. "Waar zie je jezelf ooit trainer zijn?"

"Go Ahead Eagles was zeker een van de clubs die ik opschreef. Ik was dan ook blij toen er onlangs een belletje uit de Vetkampstraat kwam, met het verzoek om eens te gaan praten."

Go Ahead liep afgelopen seizoen nipt promotie naar de Eredivisie mis. In een knotsgekke finale van de play-offs werd in blessuretijd met 4-5 verloren van RKC Waalwijk.

'Alles geven' is de basis voor De Gier

De Gier denkt met zijn werkwijze goed te passen bij de Eagles. "Als trainer sta ik voor aanvallend voetbal, waarbij 'alles geven' de basis is. Wat dat betreft willen we de lijn van afgelopen seizoen doortrekken. Daarnaast is individuele ontwikkeling van spelers een van de speerpunten van de club en mijzelf."

Nadat De Gier als beginnend trainer een goede indruk achterliet in Almere, liep zijn periode bij NEC uit op een teleurstelling. "Een leerzaam jaar", aldus de coach. "Natuurlijk ga je naderhand evalueren, om er als trainer beter uit te komen. Ik ben vooral gebrand om komend seizoen te laten zien dat NEC een incident was en Almere City FC geen toeval, als je begrijpt wat ik bedoel."

Technisch manager Paul Bosvelt van Go Ahead Eagles. (Foto: Pro Shots)

Bosvelt proeft grote motivatie bij De Gier

Technisch manager Paul Bosvelt denkt met De Gier een zeer gemotiveerde trainer aan te stellen. "We proefden een grote motivatie om de successen die hij eerder vierde bij Almere City FC een vervolg te geven, ook met de ervaring die hij vorig jaar heeft opgedaan toen het minder ging."

"Wij zijn ervan overtuigd dat hij de geschikte kandidaat is om de vorig jaar ingezette lijn voort te zetten. Jack kent het DNA van de club, iets wat uiteraard niet doorslaggevend is, maar wel degelijk een plus kan zijn", zegt de oud-Oranje-international.

Na de aanstelling van De Gier richt Bosvelt zich op enkele andere openstaande vacatures. "De komende periode hopen we ook enkele andere vacante posities in de staf en selectie in te vullen, zodat we net als vorig seizoen op vrijwel volledige oorlogssterkte aan de voorbereiding kunnen beginnen."

Volgende week zondag leidt De Gier zijn eerste training bij zijn nieuwe club.