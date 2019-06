Kees Jansma heeft bij ADO Den Haag aangeboden om een jaar als algemeen directeur aan de slag te gaan. De 71-jarige voetbaljournalist is onlangs gestopt met zijn tv-programma's.

"De directeur van ADO is net weg, en ik heb tegen de club gezegd dat ik het een jaar lang wil doen", zegt Jansma zaterdag in de Volkskrant.

Jansma staat bekend als een groot supporter van ADO. "Deze baan zou gewoon prachtig zijn, want ik ben vergroeid met de club. De cirkel is rond, zou Louis van Gaal zeggen."

ADO, dat afgelopen seizoen als negende eindigde in de Eredivisie, ziet algemeen directeur Matthijs Manders op 1 juli vertrekken naar de Eredivisie CV. Zijn taken in Den Haag worden voorlopig waargenomen door financieel directeur Henrik-Jan Rinner.

Jansma acht kans dat ADO hem aanneemt niet groot

Jansma acht de kans dat ADO op zijn aanbod ingaat niet groot. "Er ligt een verleden tussen de ­Chinese eigenaar Hui Wang, ADO en mij, dus ze staan vast niet te juichen."

"Ik was al een tijdje aan het werk in de raad van commissarissen van ADO en moest nog officieel benoemd worden, toen ik ruzie kreeg met Wang. Ik zei iets over dat hij zich niet aan zijn financiële verplichtingen hield. Toen begon hij te schelden, via een tolk. Het leidde tot mijn vertrek in de rvc. Maar ADO is en blijft mijn club, ik ben opgegroeid bij het Zuiderpark en heb twee seizoenskaarten."

Jansma begon 52 jaar geleden aan zijn carrière in de sportjournalistiek. Tussen 2004 en 2014 was hij perschef van het Nederlands elftal en maakte hij onder meer de WK's in Zuid-Afrika (tweede) en Brazilië (derde) mee.

Begin juni presenteerde Jansma voor de laatste keer zijn programma's De Tafel van Kees en Natafelen bij FOX Sports. In het komende seizoen verschijnt hij nog wel een aantal keer in Studio Voetbal van de NOS en bij FOX Sports.

Jansma als presentator van De Tafel van Kees. (Foto: Pro Shots)