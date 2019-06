Algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen is vrijdagavond bij zijn afscheid van de club door de KNVB tot lid van verdienste benoemd. De 59-jarige bestuurder kreeg de onderscheiding tijdens de afscheidsreceptie in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Nijland kreeg uit handen van burgemeester Peter den Oudsten ook de erepenning van de gemeente Groningen. Bij de afscheidsreceptie waren onder anderen Ronald Koeman en Arjen Robben aanwezig.

Eind vorig jaar maakte Nijland bekend dat hij na het voorbije seizoen zou vertrekken als algemeen directeur van FC Groningen. Hij was 23 jaar lang actief voor de club en was daarmee de langstzittende bestuurder in het Nederlandse betaalde voetbal.

Nijland wordt bij de 'Trots van het Noorden' opgevolgd door Wouter Gudde. De zoon van KNVB-directeur Eric Gudde komt over van Excelsior, waar hij sinds 2012 werkzaam was als commercieel manager/directeur.

Nijland trad in 1996 in dienst bij FC Groningen

In juni 1996 trad Nijland als commercieel manager in dienst bij FC Groningen. Een half jaar later werd hij al gepromoveerd tot algemeen directeur.

De overstap van Stadion Oosterpark naar de Euroborg (zoals het Hitachi Capital Mobility Stadion voorheen genoemd werd) in 2006 was een van de hoogtepunten in de periode dat Nijland werkzaam was bij FC Groningen. Het stadion biedt plaats aan 22.550 toeschouwers.

In 2006 en 2007 kwalificeerde Groningen zich na een afwezigheid van veertien jaar voor Europees voetbal. Ook in 2014 en 2015 mocht de club in de Europa League uitkomen. In dat laatste jaar wonnen de noorderlingen de KNVB-beker door PEC Zwolle in de finale met 2-0 te verslaan. Het is de enige hoofdprijs in de geschiedenis van de club.

In het laatste seizoen onder Nijland eindigde Groningen als achtste in de Eredivisie en plaatste het zich op die manier voor de play-offs om Europees voetbal. Daarin verloor de ploeg van coach Danny Buijs in de eerste ronde van Vitesse.