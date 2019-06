Feyenoord heeft Nicolai Jørgensen één seizoen langer aan zich gebonden. De Rotterdamse club kwam vrijdag tot een principeakkoord met de Deense spits over een contract tot de zomer van 2022.

De 28-jarige Jørgensen zet na zijn vakantie zijn handtekening onder de nieuwe verbintenis. Zijn huidige contract bij Feyenoord loopt tot medio 2021.

Jørgensen komt sinds de zomer van 2016 uit voor Feyenoord. De aanvaller speelde in drie seizoenen 104 officiële wedstrijden en maakte daarin 48 doelpunten. In zijn eerste seizoen werd hij met 21 treffers topscorer van de Eredivisie.

Met Feyenoord veroverde Jørgensen in 2017 de landstitel en een jaar later de TOTO KNVB-beker. Ook won hij met zijn club in 2017 en 2018 de Johan Cruijff Schaal.

Afgelopen seizoen had Jørgensen regelmatig last van blessures. Hierdoor kwam hij uiteindelijk in 24 competitieduels in actie. Daarin vond de 37-voudig international zeven keer het doel.

'Nicolai geeft hiermee een mooi signaal af'

Jaap Stam is blij met de contractverlenging van Jørgensen. "De club en Nicolai geven hiermee een mooi signaal af", zegt de nieuwe trainer op de website van Feyenoord. "Nicolai heeft bewezen tot een van de topspitsen van de Eredivisie te behoren."

Feyenoord begint op maandag 24 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Jørgensen sluit pas op 8 juli aan bij de selectie, die dan naar Oostenrijk afreist voor een trainingskamp van zes dagen.

Het nieuwe seizoen in de Eredivisie begint voor Feyenoord op zondag 4 augustus met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.