Sparta Rotterdam heeft zich vrijdag versterkt met Jurgen Mattheij. De 26-jarige verdediger komt transfervrij over van Excelsior en tekent een contract voor één seizoen op Het Kasteel.

Mattheij keert daarmee na negen jaar terug bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. Hij verruilde in de zomer van 2010 nog Sparta voor Excelsior.

De centrale verdediger speelde 188 officiële wedstrijden voor Excelsior. Hij maakte daarin negen doelpunten en gaf bovendien zeven assists.

Mattheij degradeerde afgelopen seizoen met Excelsior naar de Keuken Kampioen Divisie. De Rotterdammers verloren in de halve finales van de play-offs over twee duels van het uiteindelijk gepromoveerde RKC Waalwijk.

'Jurgen wilde graag terugkeren naar Sparta'

Technisch directeur Henk van Stee van Sparta is blij met de komst van Mattheij, die door zijn transfervrije status (hij had een aflopend contract bij Excelsior) in de belangstelling stond van de nodige clubs.

"Jurgen is een jongen met veel Eredivisie-ervaring die, ondanks veel interesse van andere Eredivisie-ploegen, graag wilde terugkeren bij Sparta", zegt Van Stee.

"Hij was een van de steunpilaren van Excelsior, die eraan bijgedragen heeft dat zij jarenlang in de Eredivisie gespeeld hebben. We zijn blij dat hij ons komt versterken."

Sparta, dat ook via de play-offs promoveerde naar de Eredivisie, is aardig actief op de transfermarkt. De rood-witte formatie legde eerder al Bryan Smeets (TOP Oss), Laros Duarte (PSV, was gehuurd) en Denzel James (Noordwijk) vast.