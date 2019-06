Claude Makélélé is komend seizoen geen trainer meer van KAS Eupen. De 46-jarige Fransman blijft als ambassadeur voor sociale projecten wel verbonden aan de Belgische club.

Sinds 2017 had Makélélé Eupen onder zijn hoede. Hij leidde de 'Panda's in zijn eerste seizoen naar de vijftiende en afgelopen seizoen naar de twaalfde plaats in de hoogste klasse.

Makélélé kwam in 2017 over van Swansea City, waar hij een half jaar de rechterhand was van toenmalig manager en landgenoot Paul Clement.

De voormalig middenvelder fungeerde tussen 2012 en 2014 ook al als assistent-trainer bij Paris Saint-Germain, waar hij in 2011 zijn spelersloopbaan beëindigde.

Makélélé begon bij SC Bastia als hoofdtrainer

In 2014 begon Makélélé bij SC Bastia aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, maar daar werd hij al na zes maanden ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten.

Makélélé voetbalde zelf naast Paris Saint-Germain onder meer bij Real Madrid en Chelsea. Hij speelde 71 interlands (nul doelpunten) voor het Franse elftal.

Het is nog niet duidelijk wie bij Eupen de opvolger van Makélélé wordt. De directie gaat zich de komende tijd beraden over de vacante positie.