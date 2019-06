Oud-spelers Paolo Maldini en Zvonimir Boban moeten AC Milan terug naar de top leiden. Maldini is vrijdag benoemd tot technisch directeur van de Italiaanse club en Boban gaat aan de slag als 'chef voetbal'.

De vijftigjarige oud-verdediger Maldini werkte sinds augustus vorig weer bij de club waarvoor hij liefst 647 competitieduels speelde. De Italiaan was werkzaam als directeur sportieve strategie en ontwikkeling en maakt nu promotie.

"Paolo vertegenwoordigt de kwaliteit en de waarde van onze club", zegt de Zuid-Afrikaanse bestuursvoorzitter Ivan Gazidis op de website van AC Milan. "Ik ben blij dat hij aan het roer van de club komt te staan."

"Met Maldini kunnen we ons richten op de bouw van een moderne club, die nu bestaat uit hoogwaardige professionals. Ik ben ervan overtuigd dat hij met zijn ervaring, visie en leiderschap een onderdeel zal zijn in onze weg naar succes."

Maldini debuteerde op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal en kwam nooit uit voor een andere club. Op zijn veertigste speelde hij zijn laatste wedstrijd. De 126-voudig international werd zeven keer kampioen in de Serie A en won vijf keer de Champions League.

Zvonimir Boban. (Foto: Pro Shots)

Boban was negen jaar ploeggenoot van Maldini

De eveneens vijftigjarige Boban was tussen 1992 en 2001 ploeggenoot van Maldini in San Siro. De voormalig aanvoerder van Kroatië (51 interlands) won één keer de Champions League en viermaal de Serie A.

Boban komt over van de FIFA, waar hij drie jaar werkzaam was als secretaris-generaal. Hij hield zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen en organiseren van verschillende toernooien en competities.

In zijn nieuwe functie bij Milan gaat Boban nauw samenwerken met Maldini en Gazidis. "We zijn vereerd om Boban weer thuis te verwelkomen", aldus Gazidis.

"Met zijn eigenschappen en ervaring zal hij een doorslaggevende bijdrage leveren aan de groei van onze club. Met Maldini en Boban heb ik twee managers met onbetwiste competenties aan mijn zijde."

Zvonimir Boban (l) en Paolo Maldini in 2000 als ploeggenoten bij AC Milan. (Foto: ANP)

Boban sprak in holst van de nacht met Maldini over plannen

Boban ziet het als zijn missie om Milan nieuwe successen te bezorgen. "We moeten weer een toonaangevende en winnende club worden, zoals we in de geschiedenis altijd geweest zijn."

Boban was direct enthousiast toen zijn oude club hem benaderde."Toen Paolo me belde en vroeg naar mijn beschikbaarheid, ben ik direct in de auto gestapt en naar zijn huis gereden."

Tot in het holst van de nacht hebben we gesproken over de toestand van de club. Na een gesprek met Ivan was alles duidelijk voor mij. Dit is de stad en de club waar ik van hou en in het land dat me zo veel heeft gegeven."

Milan werd achttien keer kampioen in Italië, maar de afgelopen vijftien jaar lukte dat slechts eenmaal (in 2011). In 2007 werd de laatste van zeven Champions Leagues gewonnen door de gevallen Italiaanse topclub, die afgelopen seizoen teleurstellend vijfde werd in de Serie A.

Vanaf het seizoen 2013/2014 tot afgelopen seizoen eindigde Milan steeds tussen de zesde en de tiende plek in de door Juventus gedomineerde competitie.