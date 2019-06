In de Eredivisie worden komend seizoen toch geen wedstrijden op zondag om 20.00 uur gespeeld. Volgens de KNVB is de geplande wijziging in een laatste bespreking van het conceptspeelprogramma vrijdag toch komen te vervallen.

Eerder vrijdag bleek uit een uitgelekt conceptspeelprogramma van de KNVB nog dat er achttien duels op zondag om 20.00 uur zouden worden gespeeld. Op het nieuwe tijdstip zou elke club eenmaal thuis spelen.

"Een van de vernieuwingen behelsde het invoeren van een wedstrijd op zondag 20.00 uur, met als insteek om de clubs die Europees voetbal spelen meer ruimte te geven", laat manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB weten.

"Nu blijkt dat dit een te grote impact heeft op het merendeel van de lokale autoriteiten en de supporters, hebben we besloten dit af te blazen. Indien op sportieve gronden gewenst, zullen we per keer kijken of er wel een zondagwedstrijd om 20.00 uur kan worden ingepland."

Eredivisie opent met PEC Zwolle-Willem II

De Eredivisie begint vrijdag 2 augustus met PEC Zwolle-Willem II. Titelverdediger Ajax speelt zaterdagavond 3 augustus de tweede wedstrijd van het seizoen, uit tegen Vitesse.

Concurrent PSV speelt op dezelfde avond uit tegen FC Twente, dat na een jaar afwezigheid terugkeert op het hoogste niveau. De derde nieuwkomer, RKC Waalwijk, begint het seizoen met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

Ajax en PSV spelen een week eerder om de Johan Cruijff Schaal, de eerste officiële binnenlandse wedstrijd van het seizoen.

Eerste speelronde Eredivisie 2019/2020 Vrijdag 2 augustus: PEC Zwolle-Willem II (20.00 uur)

Zaterdag 3 augustus: Vitesse-Ajax (18.30 uur)

FC Emmen-FC Groningen (18.30 uur)

VVV-Venlo-RKC Waalwijk (20.45 uur)

FC Twente-PSV (20.45 uur)

Zondag 4 augustus: Heracles Almelo-sc Heerenveen (12.15 uur)

ADO Den Haag-FC Utrecht (14.30 uur)

Feyenoord-Sparta Rotterdam (14.30 uur)

AZ-Fortuna Sittard (16.45 uur)

Drie 'Super Sundays' in Eredivisie

In de tweede speelronde speelt PSV thuis tegen ADO Den Haag, ontvangt Ajax FC Emmen en gaat Feyenoord op bezoek bij sc Heerenveen. Op zondagavond staan RKC Waalwijk en AZ tegenover elkaar.

Op zondag 22 september staat in Eindhoven de eerste topper op het programma. PSV neemt het vanaf 12.15 uur op tegen landskampioen Ajax. Zondag 27 oktober, 15 december en 1 maart krijgen het predicaat 'Super Sunday', op die dagen spelen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV tegen elkaar.

De laatste speelronde staat op zondag 10 mei gepland. Alle wedstrijden beginnen dan om 14.30 uur. Ajax gaat dan op bezoek bij Fortuna Sittard, PSV ontvangt RKC Waalwijk en Feyenoord neemt het thuis tegen Vitesse op.