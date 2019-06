Diego Maradona vertrekt per direct als trainer van de Mexicaanse club Dorados de Sinaloa, zo meldt de advocaat van de Argentijnse sterspeler van weleer vrijdag.

Op advies van de dokter neemt de 58-jarige Maradona rust en zal hij operaties aan zijn schouder en knie ondergaan, waarvan hij maandenlang moet revalideren.

Maradona begon in september vorig jaar bij Dorados, maar hij werkte bij de jongste professionele club uit Mexico naar eigen zeggen niet op contractuele basis.

'Pluisje', zoals zijn bijnaam luidt had meerdere keren gezondheidsklachten. Hij verbleef begin dit jaar nog enkele dagen in het ziekenhuis vanwege een maagbloeding.

Maradona liep promotie mis met Dorados

Maradona liep vorige maand promotie naar het hoogste niveau in Mexico mis met Dorados. Hij liet eerder al weten dat hij overwoog Mexico te verlaten vanwege de in zijn ogen oneerlijke arbitrage.

Dorados is Maradona dankbaar voor de samenwerking. "Samen hebben we de wereld verrast. We hebben bewezen dat voetbal om passie en het hart draait", aldus de club op Twitter.

De voormalige Wereldvoetballer van het Jaar was als coach eerder werkzaam bij Al Wasl en Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten en Dynamo Brest in Wit-Rusland. Hij was tussen 2008 en 2010 bondscoach van Argentinië.