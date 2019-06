Sjors Ultee is komend seizoen hoofdtrainer van Fortuna Sittard. De 32-jarige Utrechter is de opvolger van René Eijer. RKC Waalwijk verlengt het contract van succescoach Fred Grim.

Ultee tekent een contract voor één seizoen met een optie voor nog een extra jaar, meldt de Limburgse Eredivisionist donderdag. Voor Ultee, die eerder werkzaam was bij FC Utrecht en FC Twente, wordt het zijn debuut als hoofdtrainer.

Afgelopen seizoen was Eijer de eindverantwoordelijke, mede omdat de beoogde toekomstige hoofdtrainer Kevin Hofland de benodigde papieren nog niet heeft.

Fortuna wist zich dit jaar als promovendus te handhaven in de Eredivisie, maar toch moest Eijer ondanks een doorlopend contract vertrekken. De geboren Noord-Hollander kampt met de ziekte MS en kan daardoor in fysiek opzicht niet alles doen op het veld.

Ultee wordt jongste trainer in Eredivisie

Ultee was twee jaar lang assistent-trainer bij FC Utrecht, eerst onder Rob Alflen en daarna onder Erik ten Hag. Daarna werkte hij ook in die functie bij FC Twente en Helmond Sport. Met zijn 32 jaar wordt hij de jongste trainer in de Eredivisie.

Hoewel de nieuwe hoofdtrainer een relatief onbekende naam is in de voetbalwereld, past hij volgens technisch manager Sjoerd Ars "in het totaalplaatje." "En als je zijn cv erbij pakt, dan zie je dat Sjors al heel wat jaartjes meeloopt in het betaalde voetbal. Hij kan bogen op behoorlijk wat ervaring die hij heeft opgedaan bij gerenommeerde Eredivisie-clubs."

Bij Fortuna, dat afgelopen seizoen als vijftiende eindigde in de Eredivisie en zich daardoor rechtstreeks handhaafde, vormt Ultee de technische staf met Hofland en Kristof Aelbrecht. Het nieuwe Eredivisie-seizoen start in het eerste weekend van augustus.

Grim verlengt contract bij RKC

Bij RKC Waalwijk wordt Fred Grim beloond voor een succesvol seizoen. Het contract van de 53-jarige trainer is opengebroken en met een jaar verlengd tot medio 2021.

Grim zorgde afgelopen maand voor een stunt door via de play-offs promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Achtereenvolgens werd gewonnen van NEC, Excelsior en Go Ahead Eagles. In het reguliere seizoen in de Eerste Divisie eindigde RKC 'slechts' als achtste.

"Fred past als mens en coach goed bij de club. Hij laat het elftal herkenbaar voetbal spelen en kan als geen ander spelers raken en ontwikkelen", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld.

"Na zo'n seizoen is het logisch dat er veel belangstelling is en we zijn dan ook blij dat we Fred langer aan ons weten te binden."