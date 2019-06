De Oranjevrouwen spelen hun eerste thuiswedstrijd in de komende EK-kwalificatiereeks in Heerenveen. De regerend Europees kampioen treft Turkije op dinsdag 3 september vanaf 20.00 uur in het Abe Lenstra-stadion van sc Heerenveen.

Nederland speelde een jaar geleden ook al in de Friese stad, toen in de WK-kwalificatie met 1-0 werd gewonnen van Slowakije door een doelpunt in de blessuretijd van Lieke Martens.

Er waren toen 24.000 toeschouwers aanwezig, terwijl het in 1994 gebouwde Abe Lenstra-stadion een capaciteit van 27.224 heeft.

Nederland opent de EK-kwalificatie op vrijdag 30 augustus in en tegen Estland en vier dagen later nemen de 'Leeuwinnen' het voor het eerst op tegen Turkije.

Locaties overige thuiswedstrijden nog niet bekend

Oranje speelt in het najaar ook nog thuiswedstrijden tegen Rusland (8 oktober) en Slovenië (12 november). De locaties zijn nog niet bekend.

Nederland is nu in Frankrijk actief op het WK. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won dinsdag de eerste groepswedstrijd nipt met 1-0 van Nieuw-Zeeland.

Oranje stuit zaterdag in de tweede groepswedstrijd op Kameroen en heeft waarschijnlijk al genoeg aan een gelijkspel om zeker te zijn van de knock-outfase.