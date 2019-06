Sparta Rotterdam heeft zich donderdag versterkt met Bryan Smeets. De 26-jarige middenvelder komt over van TOP Oss.

Smeets tekent bij Sparta een contract voor twee jaar, tot de zomer van 2021. Hij had bij TOP Oss nog een verbintenis tot medio 2020.

Technisch directeur Henk van Stee is blij met de komst van Smeets en is ervan overtuigd dat hij op het hoogste niveau van waarde kan zijn voor Sparta.

"Bryan heeft in het verleden bewezen over veel kwaliteiten en een goede mentaliteit te beschikken. Met TOP Oss heeft hij een erg succesvol seizoen achter de rug, waarin hij een belangrijk aandeel had aan de goede prestaties."

Smeets 'beul' van Ajax

Smeets maakte vooral naam in het seizoen 2015/2016. Hij maakte toen op de slotdag van de competitie namens De Graafschap de 1-1 tegen Ajax, waardoor de Amsterdammers de landstitel misliepen.

De Limburger kende een goed seizoen bij TOP Oss. Hij maakte twaalf competitiedoelpunten en had zo een groot aandeel in het bereiken van de play-offs met de Brabanders, waarin Sparta in de halve finales over twee duels te sterk bleek.

Smeets speelde naast één seizoen voor TOP Oss en twee seizoenen voor De Graafschap in het verleden ook een seizoen voor SC Cambuur en zes seizoenen voor MVV Maastricht.

Sparta promoveerde naar de Eredivisie dankzij een zege in de finale van de play-offs tegen De Graafschap. De 'Kasteelclub' legde eerder de al van PSV gehuurde Laros Duarte en Denzel James (Noordwijk) vast.