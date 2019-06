De topper tussen Manchester United en Chelsea is de opvallendste wedstrijd in de eerste speelronde van het nieuwe Premier League-seizoen. Het speelschema vol toppers in de eerste weken is donderdag bekendgemaakt.

De kraker op Old Trafford begint zondag 11 augustus om 17.30 uur (Nederlandse tijd) en is de laatste wedstrijd van de eerste speelronde. Ook in de tweede speelronde treffen twee topclubs elkaar. Titelverdediger Manchester City speelt op zaterdag 17 augustus thuis tegen Tottenham Hotspur.

Een week later staat Liverpool-Arsenal op het programma en in de vierde speelronde neemt Arsenal het op tegen aartsrivaal 'Spurs'.

In de vijfde speelronde staat er voor het eerst geen topper gepland. In de zesde speelronde spelen Chelsea en Liverpool tegen elkaar en in het zevende weekend neemt Manchester United het op tegen Arsenal.

Premier League begint met Liverpool-Norwich City

De Premier League begint op vrijdag 9 augustus met de wedstrijd tussen vicekampioen en Champions League-winnaar Liverpool en het gepromoveerde Norwich City. Bij Liverpool spelen de Nederlanders Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, terwijl Norwich met Tim Krul een Nederlandse doelman heeft.

Landskampioen Manchester City komt een dag later voor het eerst in actie. De ploeg van manager Josep Guardiola gaat om 13.30 uur op bezoek bij West Ham United.

Voor Tottenham Hotspur, de verliezend finalist van de Champions League, staat er diezelfde dag een wedstrijd tegen een nieuwkomer op het programma. De Londenaren spelen thuis tegen het Aston Villa van Anwar El Ghazi.

De derde promovendus, Sheffield United, speelt op 10 augustus uit tegen Bournemouth, de ploeg van Nathan Aké. Voor Sheffield is het de eerste Premier League-wedstrijd na twaalf jaar afwezigheid op het hoogste Engelse niveau.

Topclub Arsenal begint het seizoen op zondag 11 augustus met een uitwedstrijd tegen Newcastle United.

Winterstop en VAR doen intrede in Premier League

In het 28e seizoen van de Premier League zal de competitie voor het eerst stilliggen door een winterstop. In februari krijgen de spelers een weekend vrijaf. Daarnaast zal de VAR komende zomer zijn intrede doen in de Premier League.

Vrijdag maakt de KNVB het competitieprogramma van de Eredivisie bekend.