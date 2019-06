Marokko heeft in de aanloop naar de Afrika Cup een pijnlijke oefennederlaag geleden. De ploeg verloor thuis met 0-1 van Gambia, de mondiale nummer 163.

Het enige doelpunt werd al na krap een half uur spelen gemaakt door Musa Barrow, aanvaller van Atalanta Bergamo. In blessuretijd verzuimde Faycal Fajr er 1-1 van te maken. Hij miste een penalty.

Bondscoach Hervé Renard had voor het duel in Marrakech een basisplaats gegeven aan de Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui en oud-Feyenoorder Karim El Ahmadi. Na rust vielen ook de in Nederland geboren Nordin Amrabat (ex-PSV) en Oussama Idrissi (AZ) in.

Marokko is in voorbereiding op de Afrika Cup, die volgende week in Egypte begint. Zondag wordt nog geoefend tegen Zambia.

De 'Leeuwen van de Atlas' zitten in Egypte in een zware groep met Ivoorkust, Zuid-Afrika en Namibië, dat op 23 juni de eerste opponent is.