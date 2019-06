André Onana mag zich zoals verwacht gaan opmaken voor de Afrika Cup. De doelman van Ajax zit in de 23-koppige selectie van Kameroen die bondscoach Clarence Seedorf woensdag naar buiten heeft gebracht.

Voor de 23-jarige Onana wordt het zijn eerste deelname aan de Afrika Cup. De keeper debuteerde in 2016 in de nationale ploeg en speelde sindsdien acht interlands voor Kameroen, waar Seedorf sinds de zomer van 2018 bondscoach is.

'De Ontembare Leeuwen' hadden eind maart aan een 3-0-zege op de Comoren genoeg om zich voor de Afrika Cup te plaatsen. Onana stond die wedstrijd negentig minuten onder de lat.

Eric Maxim Choupo-Moting is naast Onana de blikvanger in de Kameroense selectie. De dertigjarige aanvaller speelde dit seizoen 31 officiële wedstrijden voor Paris Saint-Germain, waar hij sinds de zomer van 2018 voetbalt.

Kameroen zou toernooi organiseren

De Afrika Cup begint op 21 juni en duurt tot en met 19 juli. Titelverdediger Kameroen zou het toernooi aanvankelijk organiseren, maar de nationale bond kreeg het financiële plaatje niet rond en raakte de organisatie kwijt aan Egypte.

Kameroen, dat de Afrika Cup in totaal al vijf keer won, is ingedeeld in groep F en neemt het daarin op tegen Ghana, Benin en Guinea-Bissau.