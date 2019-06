NAC Breda gaat ondanks de degradatie uit de Eredivisie verder met Ruud Brood. Het aflopende contract van de trainer is woensdag met twee seizoenen verlengd.

Brood werd eind maart aangesteld als opvolger van Mitchell van der Gaag, die zelf ontslag nam. Ondanks een korte opleving slaagde hij er niet in om NAC weg te krijgen van de laatste plaats, waardoor de club rechtstreeks degradeerde naar de Eerste Divisie.

"Bij mijn aantreden in maart heb ik direct uitgesproken dat ik bij een eventuele degradatie niet weg zou lopen voor de uitdaging om met NAC de Keuken Kampioen Divisie in te gaan", zegt Brood op de website van NAC.

"De degradatie is helaas een feit geworden en de opgave om terug te keren op het hoogste niveau is niet eenvoudig, maar mijn geloof in deze club is dermate groot dat ik vol overtuiging aan de slag ga."

Volgens technisch directeur Tom van den Abbeele was de insteek altijd om met Brood verder te gaan. "We zijn ervan overtuigd dat Ruud alles in huis heeft om een team te smeden dat voor elkaar door het vuur gaat en komend seizoen gaat strijden voor promotie."

NAC maakte het nieuws op persoonlijke wijze aan de trouwe supporters bekend. Via een telefonisch bericht werden de seizoenkaarthouders woensdag op de hoogte gebracht van het langere verblijf van de trainer.

Brood begon trainersloopbaan bij NAC

De 56-jarige Brood begon zijn trainerscarrière in 1997 als assistent bij NAC. Na zeven jaar begon de oud-voetballer bij Helmond Sport aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, waarna hij ook bij Heracles Almelo, RKC, Roda en NEC aan het roer stond.

Tussen 2015 en 2018 was Brood assistent van trainer Phillip Cocu bij PSV. Sinds vorig jaar zomer zat de geboren Zuid-Hollander zonder club, totdat hij drie maanden geleden een contract tekende in Breda.

Net als NAC maakte ook Excelsior deze week bekend ondanks de degradatie niet van trainer te wisselen. Ricardo Moniz verlengde in Rotterdam zijn aflopende contract met één seizoen. Bij de derde degradant, De Graafschap, maakt de naar Cambuur vertrekkende Henk de Jong vrijwillig plaats voor Mike Snoei.