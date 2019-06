Bondscoach Michael O'Neill van Noord-Ierland is trots dat zijn ploeg er dinsdagavond in slaagde om ook het vierde duel in de EK-kwalificatie winnend af te sluiten. De Noord-Ieren zijn door de 0-1-overwinning bij Wit-Rusland verrassend ongeslagen koploper in groep C, met liefst negen punten voorsprong op het Nederlands elftal.

Oranje heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld dan Noord-Ierland en vocht al een duel uit met Duitsland (2-3-verlies), terwijl de ploeg van O'Neill tot dusver alleen nog Estland (zeges van 2-0 en 1-2) en Wit-Rusland (zeges van 2-1 en 0-1) trof.

"Er is nu in ieder geval een flink gat tussen ons en Nederland, dat de komende EK-kwalificatieduels daardoor hopelijk onder grotere druk zal spelen. Dat was ons doel en dat is gelukt", zei O'Neill dinsdagavond in gesprek met Sky Sports.

Het zag er lange tijd naar uit dat Noord-Ierland dinsdag tegen Wit-Rusland voor het eerst punten zou verspelen in de EK-kwalificatie, maar zover kwam het niet. Paddy McNair opende vier minuten voor tijd de score in de Borisov Arena en bezorgde de Noord-Ieren zo de vierde zege in vier kwalificatiewedstrijden.

O'Neill kwam na de zwaarbevochten zege in Borisov loftuitingen tekort voor zijn ploeg. Noord-Ierland deed in 2016 voor het eerst in de historie mee aan een EK en is nu op koers om dat kunststukje te herhalen.

"Er is zoveel om positief over te zijn", zei een trotse O'Neill. "Voor mijn spelers zit het seizoen er al een maand op, dus dan is het fantastisch om te zien dat ze ook nu nog alles geven. In de rust zei ik dat ze geen genoegen moesten nemen met een gelijkspel en dat deden ze ook niet."

De Noord-Ieren vieren feest na de nipte zege bij Wit-Rusland. (Foto: Pro Shots)

'We zijn klaar voor duels met Duitsland en Oranje'

Voor Noord-Ierland begint de belangrijkste fase van de EK-kwalificatie in het najaar pas, als de koploper in groep C twee keer tegen Duitsland (9 september en 19 november) en twee keer tegen Nederland (10 oktober en 16 november) speelt. Alleen de beste twee ploegen in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2020.

"We zijn klaar voor die grote wedstrijden, daar maak ik me geen enkele zorgen over", zei O'Neill. "We moeten erin geloven dat we resultaten kunnen halen. Zeker in Belfast voor eigen publiek, maar we hebben in het verleden ook laten zien dat we in uitwedstrijden kunnen presteren. Het wordt een mooie test voor ons."

Het Nederland elftal kwam de afgelopen week niet in actie in de EK-kwalificatie, omdat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman vorige week de finaleronde van de Nations League speelde. Oranje bereikte in Portugal de finale, maar verloor daarin met 1-0 van het gastland.

Duitsland kwam deze maand wel twee keer in actie in de EK-kwalificatie. 'Die Mannschaft' won op 8 juni met 0-2 van Wit-Rusland en boekte dinsdagavond een klinkende 8-0-overwinning op Estland, waardoor de Duitsers de tweede plek bezetten in groep C met negen punten. Noord-Ierland heeft er drie meer.

Stand in groep C 1. Noord-Ierland 4-12 punten

2. Duitsland 3-9 punten

3. Nederland 2-3 punten

4. Wit-Rusland 4-0 punten

5. Estland 3-0 punten

