Duitsland heeft dinsdag in zijn derde EK-kwalificatieduel een monsterzege geboekt op Estland: 8-0. Italië boekte een moeizame 2-1-thuiszege op Bosnië-Herzegovina en Frankrijk herstelde zich met een 0-4-overwinning in Andorra.

Duitsland stond halverwege al met 5-0 voor tegen Estland. Marco Reus scoorde twee keer in Mainz en Serge Gnabry, Leon Goretzka en Ilkay Gündogan (strafschop) vonden ieder eenmaal het doel. Gnabry, Timo Werner en Leroy Sané voerden de score na rust verder op.

De Duitsers zijn na drie wedstrijden nog zonder puntenverlies in groep C, de poule van het Nederlands elftal. 'Die Mannschaft' staat tweede met drie punten minder dan Noord-Ierland, dat een duel meer heeft gespeeld.

De Noord-Ieren wonnen op bezoek bij Wit-Rusland ook hun vierde wedstrijd: 0-1. Paddy McNair kroonde zich tot matchwinner bij 'The Green and White Army', die tot nu toe nog niet tegen Oranje of Duitsland speelde.

Nederland, dat zondag de Nations League-finale tegen Portugal (1-0) verloor, komt op 6 september weer in actie in de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman gaat dan op bezoek bij Duitsland.

Italië is uitzinnig van vreugde na de winnende treffer van Marco Verratti. (Foto: Pro Shots)

Italië in slotfase langs Bosnië en Herzegovina

In groep J ontsnapte Italië aan het eerste puntenverlies in vier wedstrijden. Marco Verratti bezorgde 'La Squadra Azzurra' in de slotfase in Turijn de winst op Bosnië en Herzegovina.

Edin Dzeko bracht Bosnië na iets meer dan een half uur op voorsprong met een intikker. Kort na rust herstelde Lorenzo Insigne het evenwicht met een schitterende volley. Vier minuten voor tijd tekende Verratti met een laag schot voor de winnende treffer van de thuisploeg.

Italië gaat met twaalf punten aan kop. Finland, dat met 0-2 won bij Liechtenstein, is met negen punten de nummer twee in deze poule. Armenië klimt dankzij een een 2-3-zege bij Griekenland naar de derde plaats en heeft zes punten.

Florian Thauvin maakt met een omhaal de 0-3 voor Frankrijk. (Foto: Pro Shots)

Frankrijk herstelt zich in Andorra

In groep H revancheerde Frankrijk zich voor de nederlaag bij Turkije (2-0) van afgelopen zaterdag. De regerend wereldkampioen triomfeerde met 0-4 bij Andorra dankzij goals van Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin en Kurt Zouma.

Door de overwinning neemt Frankrijk de koppositie weer over van Turkije, dat met 2-1 verloor bij IJsland. De voorbereiding op die wedstrijd zorgde voor een hoop ophef door de manier waarop de Turkse ploeg maandag werd ontvangen op het vliegveld van Reykjavík.

Frankrijk, Turkije en IJsland staan allemaal op negen punten. Albanië, dat met 2-0 won van Moldavië, is de nummer vier in deze poule.

Romelu Lukaku viert zijn openingstreffer voor België. (Foto: Pro Shots)

België blijft zonder puntenverlies

Net als Duitsland en Italië is ook België nog zonder puntenverlies. De 'Rode Duivels' waren in Brussel met 3-0 te sterk voor Schotland dankzij twee doelpunten van Romelu Lukaku en een treffer van Kevin De Bruyne.

België bezet de eerste plek in groep I en heeft drie punten voorsprong op nummer twee Rusland, dat met 1-0 won van Cyprus. Kazachstan versloeg San Marino met 4-0 en staat met zes punten derde in deze poule.

In groep E gaat Hongarije na een 1-0-zege op Wales alleen aan kop. De ploeg heeft drie punten meer dan Slowakije, dat met 1-5 uithaalde in Azerbeidzjan, en Kroatië, dat niet in actie kwam. De Hongaren hebben wel een duel meer gespeeld.

