Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Oussama Idrissi zijn deze zomer met Marokko actief op de Afrika Cup. Het drietal is dinsdag door bondscoach Hervé Renard opgenomen in de 23-koppige selectie voor het toernooi in Egypte.

Ziyech en Mazraoui zijn al het hele seizoen verzekerd van een plek in het nationale elftal. De aanvaller en de verdediger hebben een sterk seizoen achter de rug met Ajax.

Idrissi maakte pas onlangs in de kwalificatiewedstrijd tegen Malawi (0-0) zijn debuut. De aanvaller van AZ verkoos net als Ziyech en Mazraoui Marokko boven Nederland.

Sofyan Amrabat is verrassend gepasseerd. De oud-middenvelder van Feyenoord en FC Utrecht, tegenwoordig spelend bij Club Brugge, was er vorig jaar op het WK nog wel bij.

Voormalig Eredivisie-spelers Karim El Ahmadi (Feyenoord en FC Twente) en Nordin Amrabat (PSV en VVV-Venlo) en Manuel da Costa (PSV) maken wel hun opwachting op de Afrika Cup.

Afrika Cup voor het eerst in de zomer

Marokko werd op het WK al in de groepsfase uitgeschakeld. De 'Leeuwen van de Atlas' eindigden in groep A als derde achter Spanje en Portugal.

Renard verlengde desondanks zijn contract. De vijftigjarige Fransman ligt nog tot en met het WK van 2022 in Qatar vast bij de Marokkaanse voetbalbond.

De Afrika Cup vindt van 21 juni tot en met 19 juli plaats in Egypte. Het is voor het eerst dat het toernooi in de zomer wordt gespeeld.

Kameroen is de titelverdediger. De 'Ontembare Leeuwen' worden sinds vorig jaar gecoacht door Clarence Seedorf en Patrick Kluivert.