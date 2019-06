Jean-Paul de Jong is vanaf komend seizoen de trainer van Roda JC. De 48-jarige Utrechter tekende dinsdag een contract voor één seizoen bij de Limburgse club, met een optie op nog een jaar.

De Jong is de opvolger van Eric van der Luer, die in maart als interim-coach werd aangesteld na het ontslag van Robert Molenaar. Ook John van 't Schip was in beeld om de nieuwe trainer van Roda JC te worden.

"Roda JC heeft bij het zoeken naar een geschikte kandidaat haar kenwaarden in acht gehouden", meldt Roda JC op de website. "Met De Jong heeft de club een trainer in huis gehaald die de koempelmentaliteit kent en deze als geen ander weet te waarborgen."

De aanstelling van De Jong is de eerste daad van Mauricio García de la Vega. De nieuwe Mexicaanse eigenaar, die officieel nog groen licht moet krijgen van de KNVB, liet bij zijn komst al weten zo snel mogelijk een nieuwe trainer te willen benoemen.

Roda JC tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen tegen FC Volendam (1-1). (Foto: Pro Shots)

De Jong werd begin vorig seizoen ontslagen bij FC Utrecht

Voor De Jong wordt het zijn eerste klus sinds hij begin vorig seizoen werd ontslagen bij FC Utrecht. Bij de Domstedelingen werd hij opgevolgd door Dick Advocaat.

Roda JC wordt de derde ploeg die De Jong onder zijn hoede krijgt. Hij ging in 2013 aan de slag bij FC Eindhoven en stapte twee jaar later over naar FC Utrecht, waar hij eerst als assistent fungeerde. Na het vertrek van Erik ten Hag naar Ajax werd hij hoofdtrainer in de Galgenwaard.

Roda JC eindigde afgelopen seizoen als dertiende in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Kerkrade kwam vijf punten tekort voor deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

