Justin Kluivert en Rick Karsdorp krijgen komend seizoen Paulo Fonseca als trainer bij AS Roma. De Portugees komt over van Shakhtar Donetsk.

Fonseca is de opvolger van Claudio Ranieri, die in maart het stokje overnam van de ontslagen Eusebio Di Francesco en onlangs besloot zijn aflopende contract niet te verlengen.

De 46-jarige Fonseca tekent een tweejarig contract tot en met de zomer van 2021 met een optie voor nog een seizoen in het Stadio Olimpico, dat in de toekomst wordt verruild voor het Stadio della Roma.

"Paulo is een jonge, ambitieuze coach met internationale ervaring, een winnaarsmentaliteit en een voorliefde voor aanvallend voetbal", zegt voorzitter Jim Pallotta.

Fonseca was de afgelopen drie seizoenen de trainer van Shakhtar. Hij pakte met de Oekraïense topclub drie jaar op rij de dubbel (landstitel en nationale beker) en in 2017 ook nog eens de nationale supercup.

Roma kende teleurstellend seizoen

Voor zijn tijd bij Shakhtar was Fonseca actief in Portugal als trainer. Hij was werkzaam bij onder andere CD Aves, FC Paços de Ferreira (twee periodes), FC Porto en Sporting Braga.

Roma kende een teleurstellend laatste seizoen. De Romeinen eindigden als zesde in de Serie A en moesten daardoor genoegen nemen met een ticket voor de voorrondes van de Europa League.

Daarnaast werd Roma in de Champions League al in de achtste finales uitgeschakeld door FC Porto en verloor het in de kwartfinales van de Coppa Italia met liefst 7-1 van Fiorentina.

Kluivert en Karsdorp waren onder Di Francesco en Ranieri lang niet altijd verzekerd van een basisplaats. De aanvaller kwam nog wel tot een respectabel aantal van 35 officiële wedstrijden, maar de verdediger mede door blessureleed tot slechts 14.