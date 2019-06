Voor Roberto Martínez heeft de interland van België tegen Schotland van dinsdagavond een bijzonder tintje, omdat de bondscoach van België is getrouwd met een Schotse.

Martínez (45) leerde zijn vrouw Beth in 2002 kennen toen hij voor Motherwell speelde. Op een persconferentie voor de EK-kwalificatiewedstrijd zei de trainer dat er thuis weinig over de komende wedstrijd gesproken wordt.

"Zij is niet het probleem hoor. Maar mijn schoonvader daarentegen …", lachte de Spanjaard. "Al moet ik zeggen dat hij sinds de wedstrijd tegen Kazachstan wel stil is. Er mag sindsdien niet meer over voetbal gesproken worden. Hopelijk is hij na dinsdagavond nog steeds chagrijnig."

Schotland blameerde zich in maart door met 3-0 van Kazachstan te verliezen. Met overwinningen op San Marino (0-2) en Cyprus (2-1) herstelden de Britten zich van die nederlaag.

Stand in groep I EK kwalificatie 1. België 3-9 (+7)

2. Rusland 3-6 (+11)

3. Schotland 3-6 (0)

4. Cyprus 3-3 (+2)

5. Kazachstan 3-3 (-4)

6. San Marino 3-0 (-16)

Martínez heeft bewondering voor Clarke

Bondscoach Alex McLeish werd na de wedstrijden tegen Kazachstan en San Marino ontslagen. Zijn opvolger Steve Clarke ontsnapte zaterdag bij zijn debuut tegen Cyprus (2-1) aan puntenverlies door een treffer in de 89e minuut.

Met België treft hij dinsdagavond een tegenstander van een heel ander kaliber. In september was de ploeg van Martínez in een onderling oefenduel met 4-0 te sterk. Zaterdag wisten de Belgen wél af te rekenen met Kazachstan (3-0).

"Toch mogen we niet te makkelijk denken over de wedstrijd tegen Schotland", stelt Martínez. "Ze hebben de potentie om erg goed te worden."

"Ze hebben veel talentvolle jonge spelers, zoals Andy Robertson die met Liverpool de Champions League won. En Ryan Fraser van Bournemouth had na Eden Hazard dit seizoen de meeste assists in de Premier League."

Martínez vertelde bewondering te hebben voor Clarke, tegen wie hij het als clubcoach al meerdere keren op nam. "Bij mijn eerste thuiswedstrijd voor Everton wist hij met West Brom een gelijkspel uit het vuur te slepen", aldus de bondscoach van België.

"Zijn teams spelen altijd goed georganiseerd en zijn spelers werken hard voor hem. Het wordt een zware maar mooie wedstrijd."

België-Schotland wordt in het Koning Boudewijn Stadion gespeeld en begint om 20.45 uur.

Schotland viert een van de treffers tegen Cyrpus (2-1). (Foto: Pro Shots)