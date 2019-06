Kasper Dolberg kijkt tevreden terug op zijn twee treffers voor Denemarken tegen Georgië (5-1) van maandagavond. De spits gaat genieten van een lange vakantie en wil daarna een basisplaats bij Ajax veroveren.

"Ik ben gedeeltelijk tevreden, want ik had eigenlijk nog een doelpunt moeten maken", zegt Dolberg tegen Ekstrabladet. "Aan de andere kant was dit wel mijn beste interland tot nu toe."

De spits maakte zijn eerste interlandgoals sinds juni 2017 en staat nu op drie doelpunten in twaalf wedstrijden voor Denemarken. "Het betekent veel voor me dat ik het vertrouwen kreeg van de bondscoach, want het is een wisselvallig seizoen geweest", aldus de 21-jarige Deen.

"Bovendien was het erg leuk om samen met Robert Skov in de aanval te spelen. Ik ken hem al sinds ik twaalf jaar ben. Erg bijzonder dat twee jongens uit Silkeborg samen voor Denemarken spelen."

Dolberg wil ook volgend seizoen bij Ajax spelen

Dolberg maakte afgelopen seizoen weliswaar elf Eredivisie-treffers, maar sloot het seizoen bij Ajax af als derde keus achter Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar. Na de zomer wil hij weer voor zijn kans gaan in de Johan Cruijff Arena.

"Ik zit bij een van de beste clubs van Europa en wil bij Ajax blijven. Ik ben ervan overtuigd dat komend seizoen mijn seizoen wordt. Ik zal de eerste spits worden, als ik blessurevrij blijf."

De spits gaat eerst genieten van vier weken vakantie. "Dat heb ik hard nodig, want vorig jaar heb ik door het WK maar één week vakantie gehad."

Dolberg had met Denemarken onder 21 op het EK in Italië en San Marino kunnen spelen, maar hij is niet geselecteerd voor het toernooi dat zondag begint. "De bondscoach wilde de spelers gebruiken die ook in de kwalificatie gespeeld hebben. Ik denk dat dat een goede beslissing is. Ik hoef niet naar het EK te gaan, want ik moet de batterij echt even opladen."

Ajax speelt op 27 juli zijn eerste officiële duel van het nieuwe seizoen. De landskampioen en bekerwinnaar speelt in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Op 21 juni staat de eerste training bij Ajax op het programma, maar de spelers die de afgelopen interlands hebben gespeeld krijgen langer rust.