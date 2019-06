Kasper Dolberg heeft Denemarken maandag met twee doelpunten aan een 5-1-overwinning geholpen in het EK-kwalificatieduel met Georgië. In Madrid boekte Spanje een 3-0-zege op Zweden.

Dolberg opende na een klein kwartier in Kopenhagen de score voor Denemarken tegen Georgië. De spits van Ajax tikte van dichtbij raak, nadat een hoekschop van Christian Eriksen werd doorgekopt door Simon Kjaer.

Saba Lobjanidze bracht de stand tien minuten later in evenwicht, maar na een half uur kwamen de Denen opnieuw op voorsprong via een rake penalty van Eriksen. Na ruim een uur was Dolberg uit een scrimmage opnieuw trefzeker, waarna Yussuf Poulsen en Martin Braithwaite de score nog verder opvoerden.

Door de zege staat Denemarken met vijf punten uit drie duels tweede in groep D. Ierland klopte Gibraltar in Dublin met 2-0 en gaat met tien punten uit vier wedstrijden aan kop in deze poule. Zwitserland, dat maandag niet in actie kwam, is met vier punten uit twee duels derde.

Sergio Ramos juicht na zijn rake penalty tegen Zweden. (Foto: Pro Shots)

Spanje in tweede helft langs Zweden

In groep A won Spanje tegen Zweden ook zijn vierde wedstrijd in deze kwalificatiecampagne. Sergio Ramos benutte na ruim een uur spelen een strafschop, nadat Sebastian Larsson hands maakte in het zestienmetergebied.

In de slotfase stelden de Spanjaarden de drie punten veilig. Eerst schoot Álvaro Morata raak vanaf elf meter en kort daarna vond Mikel Oyarzabal het doel vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Spanje gaat met twaalf punten aan kop en wordt op vijf punten gevolgd door Zweden en Roemenië, dat met 0-4 zegevierde bij Malta. Noorwegen, dat dankzij twee goals van AZ-spits Bjørn Johnsen met 0-2 won bij Faeröer, bezet met vijf punten de vierde plek.

Dusan Tadic in actie voor Servië tegen Litouwen. (Foto: Pro Shots)

Assist Tadic bij revanche Servië

In groep B droeg Dusan Tadic met een assist op de 2-0 van Aleksandar Mitrovic aan een 4-1-zege van Servië op Litouwen. Met de overwinning revancheerde de ploeg zich voor de 5-0-nederlaag bij Oekraïne van afgelopen vrijdag.

Servië neemt met vier punten uit drie duels de derde plek in. Oekraïne boekte een nipte thuiszege op Luxemburg (1-0) en is met tien punten uit vier wedstrijden koploper.

Portugal, dat zondag voor eigen publiek het Nederlands elftal met 1-0 versloeg in de finale van de Nations League, is met twee punten uit twee duels vierde in deze poule.

Robert Lewandowski viert zijn treffer voor Polen tegen Israël. (Foto: Pro Shots)

Lewandowski evenaart record bij Polen

In groep G behield Polen dankzij een 4-0-zege op Israël de perfecte score met twaalf punten uit vier duels. Robert Lewandowski, die een penalty benutte, speelde zijn 106e interland en evenaarde daarmee het record van Jakub Blaszczykowski.

Israël is met zeven punten tweede in deze poule, gevolgd door Oostenrijk (zes) en Slovenië (vijf). Oostenrijk won mede dankzij twee goals van Marko Arnautovic met 1-4 bij Noord-Macedonië en Slovenië haalde uit in Letland (0-5).

Tsjechië nestelde zich in groep A via een 3-0-overwinning op Montenegro naast koploper Engeland, al hebben de 'Three Lions' een wedstrijd minder gespeeld. Kosovo klom dankzij een 2-3-zege bij Bulgarije naar de derde plek.

