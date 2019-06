Bondscoach Tite van het Braziliaanse elftal is erg blij met de manier waarop David Neres zich zondagavond liet zien in het oefenduel met Honduras. De Ajax-aanvaller begon in de basis en droeg met zijn eerste interlandtreffer bij aan de 7-0-zege.

"David speelde een geweldige wedstrijd", zei Tite na de vriendschappelijke wedstrijd in het Braziliaanse Porto Alegre op zijn persconferentie. "Hij barst echt van het zelfvertrouwen. Dit is waarom ik hem heb opgeroepen."

Neres speelde zondagavond zijn derde interland voor Brazilië, nadat hij eind maart al debuteerde voor de 'Goddelijke Kanaries' en donderdag als invaller meedeed in het gewonnen thuisduel met Qatar (2-0).

In de uitzwaaiwedstrijd voor de Copa América tegen Honduras mocht de 22-jarige Ajacied - met dank aan de blessure van Neymar - voor het eerst aan de aftrap staan. Hij speelde de hele wedstrijd en luisterde zijn optreden in de 56e minuut op door de 5-0 aan te tekenen, zijn eerste treffer voor Brazilië.

'Neres is duidelijk in vorm'

De vleugelspeler rondde een rush aan de linkerkant van het veld af door de bal koeltjes achter doelman Luis López te tikken. "Toen hij die versnelling inzette, wist ik dat niemand hem nog in kon halen. Hij is duidelijk in vorm", zei Tite, die ook zeer te spreken was over Gabriel Jesus.

De aanvaller van Manchester City tekende na zes minuten voor de openingstreffer en maakte vlak na rust de 4-0 in Estádio Beira-Rio. "Hij wordt steeds preciezer in de afronding. Gabriel Jesus heeft flinke concurrentie voorin, maar ik ben blij wat hij nu laat zien."

Gastland Brazilië begint de Copa América op 15 juni met een wedstrijd tegen Bolovia. De ploeg van Tite zit verder in een groep met Venezuela en Peru. De laatste keer dat Brazilië de Copa América won, was in 2007.