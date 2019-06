Ricardo Moniz is ook volgend seizoen trainer van Excelsior. Ondanks de degradatie uit de Eredivisie besloot de Rotterdamse club zijn aflopende contract te verlengen.

De 54-jarige trainer zette zijn handtekening onder een contract tot de zomer van volgend jaar, met een optie voor nog een extra seizoen, maakte Excelsior maandag bekend.

"Ik ben blij dat ik hier ook komend seizoen hoofdtrainer ben", meldt Moniz op de website van Excelsior. "Na de degradatie hebben we de tijd genomen. Iedereen was flink aangeslagen door de gebeurtenissen, dus het is ook goed dat we dat gedaan hebben."

"Het respect naar elkaar toe is echter altijd gebleven en dat is de basis waarop we nu verdergaan."

Moniz volgde opgestapte Poldervaart op

Moniz werd begin april aangesteld als opvolger van de opgestapte Adrie Poldervaart, in eerste instantie op ad-interimbasis. Hij kreeg de opdracht om Excelsior in de Eredivisie te houden, maar slaagde daar niet in. RKC Waalwijk was in de halve finales van de play-offs te sterk.

"Na de degradatie wilden we eerst een aantal dingen op een rij zetten", zegt algemeen directeur Ferry de Haan. "Wij schrijven de degradatie overigens niet op zijn conto. Bij zijn aanstelling hoopten we dat hij gedrevenheid en passie zou brengen en dat heeft hij absoluut gebracht."

De 54-jarige Moniz was eerder assistent-trainer van Feyenoord, techniektrainer bij Grashoppers, Tottenham Hotspur, Hamburger SV en Red Bull Salzburg, en trainer van onder meer Jong PSV, FC Eindhoven en diverse clubs in het buitenland, waaronder Red Bull Salzburg, Ferencváros en 1860 München.