Fernando Ricksen geeft zijn fans op 28 juni de gelegenheid om op een laatste benefietavond afscheid te komen nemen. De oud-international strijdt al vijf jaar tegen de spierziekte ALS.

Ricksen roept in een emotionele boodschap op Twitter iedereen op om er op 28 juni "een onvergetelijke avond" van te maken. "Omdat het heel moeilijk voor me wordt, zal dit mijn laatste avond zijn."

De Limburger ligt in een hospice in het Schotse Airdrie en communiceert via een spraakcomputer. De benefietavond zal naar verwachting plaatsvinden in het nabijgelegen Glasgow.

Bij Ricksen werd in 2013 de spierziekte Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) vastgesteld. Tijdens zijn ziekte werden er al benefietwedstrijden georganiseerd door zijn oude clubs Rangers FC en Fortuna Sittard. Ook hield de oud-verdediger regelmatig bijeenkomsten met fans.

Ricksen sinds eind vorig jaar in hospice

Ricksen bracht zes jaar geleden in het televisieprogramma De Wereld Draait Door naar buiten dat hij aan ALS lijdt. Eind vorig jaar besloot hij niet meer naar zijn huis in Spanje terug te keren en zich op te laten nemen in een hospice.

Ricksen debuteerde in 1993 op zeventienjarige leeftijd voor Fortuna Sittard en speelde later ook nog voor AZ, Glasgow Rangers en FC Zenit. Tussen 2000 en 2003 kwam hij twaalf keer uit voor het Nederlands elftal.