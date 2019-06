Jasper Cillessen is niet te spreken over de soms stevige kritiek die op hem neerdaalde na de tegentreffers van het Nederlands elftal in de Nations League. De doelman van Oranje wordt er "een beetje moe" van.

Cillessen werd zondag in de met 1-0 verloren finale tegen Portugal geklopt door een schot van Gonçalo Guedes. Hij kreeg nog wel zijn hand tegen de bal, maar dat bleek niet voldoende.

Volgens de reservekeeper van FC Barcelona zag hij de bal pas laat aankomen, omdat verdediger Denzel Dumfries hem deels het zicht ontnam. "En hij schiet hem hard in. Ik weet niet of het een fout was, daarvoor moet ik eerst de beelden terugzien", zegt hij bij FOX Sports.

Cillessen weet dat er mensen zijn die hem de tegengoal aanrekenen. "Ik heb wel wat berichten gehad en dan krijg ik mee dat er veel geroepen wordt in de Nederlandse media. Daar zijn we in Nederland altijd heel makkelijk in."

Cillessen blij met steun bondscoach

Ook in de halve finale tegen Engeland, die door Oranje na verlenging met 3-1 werd gewonnen, hoorde Cillessen negatieve geluiden. Zo zou hij meer hebben kunnen doen bij de benutte penalty van Marcus Rashford.

"Ik word daar, en dan zal ik netjes blijven, een beetje moe van", zegt de dertigjarige doelman geërgerd. "Ik vond het fijn dat de bondscoach aangaf dat hij me bij een eventuele penaltyserie gewoon zou hebben laten staan. Het is jammer dat het zo ver niet kwam, want ik had graag het gelijk van de bondscoach bewezen."

Voor Cillessen was het zijn vijftigste interland voor Oranje, maar dus niet een met een feestelijk tintje. "Dat had ik me anders voorgesteld. Deze nederlaag heeft mijn jubileum verziekt."