Matthijs de Ligt kreeg na de verloren Nations League-finale tegen Portugal (1-0) van Cristiano Ronaldo de vraag om voor Juventus te komen voetballen.

Direct na het laatste fluitsignaal feliciteerde de aanvoerder van Ajax de Portugese sterspeler met de overwinning. Daarbij werden ook een paar woorden gewisseld.

"Ja, dat zou goed kunnen", reageert De Ligt bij de NOS lachend op de vraag of hij een uitnodiging kreeg van Ronaldo om zijn ploeggenoot te worden bij Juventus. Om het direct daarna toe te geven: "Ik verstond hem eerst niet. Eerlijk gezegd schrok ik er een beetje van. Daarom heb ik niks gezegd en alleen maar gelachen."

"Zo kort na de wedstrijd baal je gewoon dat je verloren hebt. Dat is het enige waar je op dat moment aan denkt."

De Ligt kwam Ronaldo dit seizoen ook al tegen in de Champions League. Mede dankzij een goal van de centrale verdediger in de uitwedstrijd in Turijn (1-2) plaatste Ajax zich ten koste van Juventus voor de halve finales.

Matthijs de Ligt kan nog niet genieten van de zilveren medaille na de verloren finale tegen Portugal. (Foto: Pro Shots)

'Niet vervelend dat er nog niets duidelijk is'

De Ligt staat na een uitstekend seizoen bij Ajax in de belangstelling van veel Europese topclubs. De negentienjarige international zegt echter nog niet te weten waar zijn toekomst ligt.

"Ik vind het helemaal niet vervelend dat er nog geen duidelijkheid is. Volgens mij begint de transferperiode ook pas over een tijdje. Ik ga nu gewoon lekker op vakantie. Even uitrusten, want het is een lang seizoen geweest."

De Ligt laat het werk in de tussentijd over aan zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, die onlangs nog een internationale schorsing aan zijn broek kreeg. "Die schorsing is nu opgeheven. Ik zie het wel, ik laat het allemaal op me afkomen."