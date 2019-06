Ronald Koeman is teleurgesteld en gefrustreerd dat hij zondag met het Nederlands elftal naast de eindzege in de Nations League greep. In de finale was Portugal in Porto met 1-0 te sterk.

Het winnende doelpunt viel na een uur en kwam op naam van Gonçalo Guedes, die met een hard schot scoorde. Koeman vindt dat zijn ploeg ondermaats presteerde in Estádio do Dragão.

"Het was een frustrerende wedstrijd en dat ligt ook aan de tegenstander, maar we waren ook heel onnauwkeurig. Af en toe speelden we de lange bal, terwijl dat helemaal niet kon. We hadden veel langer balbezit moeten houden", zei Koeman bij de NOS.

"In zulke wedstrijden moet je veel creativieit hebben en op het juiste moment inspelen, maar dat was vandaag allemaal minder. Portugal liep alle ruimtes dicht en heeft goede verdedigers. We hadden top moeten zijn, maar dat waren we niet."

De allereerste Nations League-winnaar: Portugal. (Foto: Pro Shots)

'Kunnen veel van Portugal leren'

De 56-jarige Koeman zag dat Portugal het op de belangrijke momenten anders aanpakte dan Oranje. "Na de 1-0 kwamen ze er slechts op bepaalde momenten nog uit en dat deden ze heel slim, door bij een duwtje bijvoorbeeld te gaan liggen. Daar kunnen wij in Nederland nog iets van leren, al zijn wij niet zo."

Ondanks de nederlaag in Estádio do Dragão is de bondscoach blij met de progressie van zijn elftal. In de groepsfase van de Nations League werden wereldkampioen Frankrijk en Duitsland verslagen en in de halve finale werd Engeland uitgeschakeld.

"Ik ben teleurgesteld in het resultaat, maar ook trots op de spelers, als je ziet waar we vandaan komen en waar we nu staan. Ik heb ook gezien waarin we nog moeten verbeteren", aldus de oud-coach van Ajax, Feyenoord en PSV.

"In de verdediging en op het middenveld staat het goed en nu moeten we hopen dat we voorin de komende jaren nog iets meer creativiteit krijgen. Ik zie het wel bij een aantal spelers, maar het niveau van het Nederlands elftal is anders dan dat je op jonge leeftijd af en toe een wedstrijd in Nederland speelt."

Portugal pakte door de eindzege in de Nations League de beker en een premie van 6 miljoen euro. Nederland hield aan de finale 4,5 miljoen over en eindigt op een totaalbedrag van 9 miljoen euro.

