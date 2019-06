Virgil van Dijk baalt stevig van de 1-0-nederlaag van het Nederlands in de finale van de Nations League tegen Portugal. Desondanks vindt de aanvoerder dat Oranje met trots mag terugkijken op de eerste editie van het toernooi.

"Het is jammer dat we met lege handen staan", treurde Van Dijk na afloop van de wedstrijd bij de NOS. "Maar we mogen trots op onszelf zijn dat we hier staan."

Gonçalo Guedes maakte na een uur spelen het enige doelpunt van de wedstrijd in Porto. Oranje had het erg lastig met de Portugezen, maar Van Dijk kon niet aangeven wat de oorzaak daarvan was.

"Het is heel lastig om nu te zeggen, maar we hadden wel mogelijkheden", aldus de verdediger van Liverpool. "Het was een open wedstrijd, met veel ruimtes overal op het veld."

"We wisten dat zij zouden inzakken en dat ze wachtten op fouten van ons. Het is balen dat we verliezen. We wilden met z'n allen die cup pakken."

De spelers van Oranje bedanken de afgereisde supporters. (Foto: Pro Shots)

'We maken grote stappen als team'

Nederland greep weliswaar naast de eerste hoofdprijs sinds 1988, maar rekende eerder in de Nations League wel af met Engeland, wereldkampioen Frankrijk en Duitsland. Van Dijk ziet Oranje duidelijk groeien.

"We maken grote stappen als team en als groep, zowel binnen als buiten het veld", stelde hij. "Daar moeten we gewoon mee doorgaan. Nu gaan we ons voorbereiden op de EK-kwalificatie in augustus."

Dan begint het Nederlands elftal aan de voorbereiding op het EK-kwalificatieduel met Duitsland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman treft 'Die Mannschaft' op 6 september in Hamburg.

