Het Nederlands elftal is er zondag niet in geslaagd om de Nations League te winnen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman verloor in en tegen Portugal met 1-0 in de finale van het nieuwe landentoernooi.

Oranje had het erg lastig in Porto, al kreeg de formatie van Koeman ook wel wat kansjes. Het winnende doelpunt kwam na rust op naam van Valencia-middenvelder Gonçalo Guedes, die hard raak schoot.

In de Nations League-finale was geen ticket voor het EK van volgend jaar te verdienen. De gewonnen finale levert Portugal een premie van 6 miljoen euro én de beker op. Nederland krijgt als verliezend finalist 4,5 miljoen euro en komt uit op een totaalbedrag van 9 miljoen euro.

Oranje, dat donderdag in de halve finale van de Nations League na verlenging afrekende met Engeland, had na de Europese titel in 1988 de eerste hoofdprijs in 31 jaar kunnen pakken. Portugal is de regerend Europees kampioen en pakte de tweede prijs in drie jaar.

Eerder op de dag legde Engeland in de troostfinale van de Nations League beslag op de derde plaats door Zwitserland in Guimarães na strafschoppen te verslaan.

Vreugde bij de Portugezen na het winnende doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Portugal voor rust gevaarlijker

Nederland had het in de finale moeilijk met Portugal. De ploeg van Koeman had in het sfeervolle Estádio do Dragão het meeste balbezit, maar moest scherp zijn bij uitvallen van de Zuid-Europeanen, die vooral gokten op vedette Cristiano Ronaldo.

Het eerste gevaar kwam van de Portugees Bruno Fernandes, die van afstand in de handen van keeper Jasper Cillessen schoot. Oranje kwam er af en toe gevaarlijk uit, maar de laatste pass was vaak niet goed.

Gaandeweg de eerste helft zag Cillessen vaker Portugezen voor zich opduiken. Sporting CP-middenvelder Fernandes dwong de doelman opnieuw tot een redding en schoot over en ook Ronaldo zorgde voor gevaar met een schot.

Halverwege werd Ryan Babel naar de kant gehaald en maakte Quincy Promes, die in de halve finale tegen Engeland voor de beslissing zorgde, zijn entree. Dat veranderde niet veel aan het spelbeeld, want Oranje had het onverminderd moeilijk met de Europees kampioen.

De allereerste Nations League-winnaar: Portugal. (Foto: Pro Shots)

Druk wordt Oranje na rust fataal

De eerste dreiging na rust was nog wel van Oranje, toen Georginio Wijnaldum - naar later bleek in buitenspelpositie - oog in oog met doelman Rui Patrício faalde. Niet lang daarna kwam de Nederlandse defensie weer behoorlijk onder druk te staan.

Na een paar hachelijke momenten was het in de zestigste minuut raak, toen Guedes hard uithaalde. Het schot leek houdbaar voor Cillessen, maar de FC Barcelona-doelman kon de bal slechts toucheren. Het doelpunt was een klap voor Oranje, dat zich daarna wel herpakte.

Koeman zag dat zijn ploeg er wat vaker doorheen kwam en even leek Memphis met een krachtige kopbal zelfs voor een snel antwoord te zorgen, maar keeper Patrício redde. Even later poeierde Marten de Roon over.

Met PSV-aanvoerder Luuk de Jong als stormram - en in de wetenschap dat in de laatste veertien interlands tien keer een achterstand goed werd gemaakt - begon Oranje aan een slotoffensief. Ondanks wat dreiging kon echter niet meer worden voorkomen dat Portugal zich de eerste Nations League-winnaar mag noemen.

