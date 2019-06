Jordan Pickford eiste zondag tot zijn blijdschap de hoofdrol voor zich op bij de penaltyserie tijdens Engeland-Zwitserland in de troostfinale van de Nations League. De keeper benutte zelf een strafschop én zorgde met een redding voor de beslissing.

"We zeggen altijd tegen elkaar: 'Doe wat nodig is om te winnen'. Ik was nerveuzer voor het benutten van mijn penalty dan om te proberen om ze te stoppen", zei de 25-jarige Pickford na de wedstrijd in Guimarães.

"We trainen er altijd op in de aanloop naar grote toernooien of wedstrijden. Ik kies altijd een hoek en scoor altijd, maar had nog nooit een strafschop in een wedstrijd genomen. Dat zorgde wel een beetje voor zenuwen."

Pickford ging bij een stand van 4-4 achter de bal staan en schoot vol overtuiging raak. Bij een 6-5-voorsprong keerde de Everton-keeper de inzet van Josip Drmic, waardoor Engeland als derde eindigde in de Nations League.

"Harry Kane en nog een paar andere penaltynemers waren al gewisseld, dus ik wist niet precies op welke plek ik op het lijstje stond. Dit is waar je voor oefent, om het op een dag als deze makkelijker te maken voor jezelf."

Jordan Pickford passeert zijn Zwitserse collega Yann Sommer vanaf elf meter. (Foto: ANP)

Southgate: 'Blij dat hij raak schoot'

Bondscoach Gareth Southgate was vol lof over Pickford, die vorig jaar bij het WK ook al de aandacht op zich vestigde in een strafschoppenserie. Destijds loodste hij Engeland langs Colombia in de achtste finales.

"Jordan is een van onze betere penaltynemers, al kan de beslissing om hem er één te laten nemen natuurlijk tegen je gaan werken. Ik was blij dat hij raak schoot", aldus Southgate.

"We wilden allemaal winnen en dat lieten we ook zien. We hebben deze overwinning verdiend en dat geldt ook voor de supporters die ons hebben gesteund. Je krijgt als nationaal team niet veel kansen op een groot podium en we willen een volgende stap zetten."

Pickford was de eerste Engelse doelman ooit die een penalty benutte tijdens een competitieve interland. De finale van de Nations League gaat zondagavond tussen Oranje en Portugal.